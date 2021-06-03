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Как сжигать калории без физических нагрузок

Эксперты рассказали, что сжигать калории можно без спортзала и физических нагрузок: что для этого нужно

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек хочет быть в хорошей физической форме, но, чтобы этого достичь нужно придерживаться определенного режима, питания и заниматься спортом. Однако, сжечь калории можно и без спортзала и тренировок. Как это сделать?

Как сжигать калории без физических нагрузок

Как похудеть без спортзала (фото из открытых источников)

Слушайте энергичную музыку

Музыка влияет на дыхание, пульс и кровяное давление. Чем быстрее музыка, тем быстрее бьется сердце, дыхание ускоряется, человек ощущает себя бодрее. Энергичная музыка помогает ускорить движения, а соответственно, и сжигать калории.

Чаще сидите на полу

Если вы смотрите телевизор, сидя на полу, а не на мягком диване, мышцы больше напрягаются. Телу приходится держать себя в определенном положении. Если при этом у вас нет опоры для спины, то улучшается гибкость, тонус мышц и осанка.

Поддерживайте низкую температуру в помещении

Долгое пребывание (5–8 часов) в холодной комнате значительно увеличивает расход энергии, ускоряет утилизацию глюкозы по всему телу и повышает чувствительность к инсулину. Особенно полезна прохлада во время сна.

Больше смейтесь

Смех ускоряет обмен веществ на 20%. Исследования показали: кто смеeтся 15 минут каждый день, теряет 3-5 кг жира в год, не прилагая никаких усилий. Бурно реагируя на хорошие шутки, мы невольно задействуем сразу несколько десятков мышц.

Обратите внимание на продукты с нулевой калорийностью

Это продукты, которые требуют на переваривание больше калорий, чем содержат сами. В этот список входит: белокочанная и цветная капуста, брокколи, сельдерей, помидоры, огурцы, сладкий перец, цитрусовые, ананас, абрикос, яблоки, сливы, малина, земляника, смородина, клюква, голубика, петрушка, укроп, базилик, листовой салат.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько калорий вы сжигаете во время секса.


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