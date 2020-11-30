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Как на ваш организм повлияют 5 минут медитации в день

Медитация учит концентрироваться и справляться со стрессом

30 ноября 2020, 23:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Медитация — это инструмент духовных учений буддизма, который помогает очистить сознание и научиться управлять им. Эта практика набирает все большую популярность, и не зря, ведь она обладает массой полезных свойств. Каких именно?

Как на ваш организм повлияют 5 минут медитации в день

медитация | фото: istockphoto.com

Снижает уровень стресса и тревоги

Исследователи выяснили, что с помощью медитации можно снизить уровень стресса, избавиться от тревоги и нервного напряжения. Человек, который регулярно практикует медитацию, легче переносит конфликтные и стрессовые ситуации.

Повышает эмпатию

Если вы плохо понимаете эмоции других людей и чувствуете постоянную отстраненность – вам в медитацию! Практика Мэтта или "медитация доброты", положительно влияет на области мозга, что связанны с сопереживанием и обработкой чужих эмоций. 

Активирует креативность

Регулярная практика помогает решать проблемы, анализируя их с другой стороны. Также медитация развивает нешаблонное мышления и улучшает восприятие и обработку новых данных.

Улучшает память

Еще медитация помогает улучшить качество памяти, способность к запоминанию, хранению и обработке новой информации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нужно заниматься йогой.


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Источник: https://korysno.24tv.ua/ru/vas-povlijajut-5-minut-meditacii-den-issledovanija-novosti-ukrainy-i-mira_n1469867
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