Как на ваш организм повлияют 5 минут медитации в день

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Светлана Шкурупий
Медитация — это инструмент духовных учений буддизма, который помогает очистить сознание и научиться управлять им. Эта практика набирает все большую популярность, и не зря, ведь она обладает массой полезных свойств. Каких именно?
медитация | фото: istockphoto.com
Снижает уровень стресса и тревоги
Исследователи выяснили, что с помощью медитации можно снизить уровень стресса, избавиться от тревоги и нервного напряжения. Человек, который регулярно практикует медитацию, легче переносит конфликтные и стрессовые ситуации.
Повышает эмпатию
Если вы плохо понимаете эмоции других людей и чувствуете постоянную отстраненность – вам в медитацию! Практика Мэтта или "медитация доброты", положительно влияет на области мозга, что связанны с сопереживанием и обработкой чужих эмоций.
Активирует креативность
Регулярная практика помогает решать проблемы, анализируя их с другой стороны. Также медитация развивает нешаблонное мышления и улучшает восприятие и обработку новых данных.
Улучшает память
Еще медитация помогает улучшить качество памяти, способность к запоминанию, хранению и обработке новой информации.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нужно заниматься йогой.
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