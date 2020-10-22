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Главная Новости Досуг ЗОЖ Начни уже сегодня: 5 веских причин заняться йогой
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Начни уже сегодня: 5 веских причин заняться йогой

Йога — это не просто спорт

сегодня, 17:17
Автор:

Любовь Блажко

Йога последние несколько лет остается незаменимым и популярным занятием среди многих знаменитостей. Так почему же этот вид физической нагрузки кому-то пришелся по душе, а другие никак не могут понять, в чем же заключается его секрет. Издание newsyou рассказывает о нескольких веских причинах, почему стоит начать заниматься йогой. 

Начни уже сегодня: 5 веских причин заняться йогой

5 веских причин заняться йогой. Фото: unsplash

Главная особенность йоги – научиться сочетать умственную деятельность и физические тренировки. Эта практика как раз и создана для того, чтобы достигнуть максимальной гармонии со своей душой и телом.

Второй плюс йоги заключается в том, что ею можно заниматься в абсолютно любом возрасте. Сейчас так много существует стилей и техник, что каждый может выбрать ту практику, которая больше всего ему подходит. 

Йога помогает развить силу и гибкость, ведь многие позы активируют большинство различных областей нашего тела. 

Йога помогает справиться со стрессом, потому что важно не только правильно выполнять упражнения, но и следить за своим дыханием. И как только человек научиться это делать, то почувствует приятное расслабление и удовлетворение. 

Йогой можно заниматься практически в любом месте, ведь все, что для этого нужно – удобная одежда и коврик (не обязательно). Главное, конечно же, это вы сами и 15-20 минут свободного времени. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, чем полезна йога с животными. 


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