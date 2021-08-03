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Как добиться результата в похудении: два важных пункта

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская назвала два пункта, которые нужно соблюдать, если вы хотите достичь результата в похудении

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый мечтает иметь красивую и стройную фигуру, но не каждому удается достичь такого результата. Для этого, по словам фитнес-тренера Марины Боржемской, нужны всего две важные составляющие.

Как добиться результата в похудении: два важных пункта

Как добиться результата в похудении (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram эксперт отметила, что в первую очередь нужно менять свои привычки. Нельзя хотеть красивое тело и регулярно употреблять кофе, сладкие газированные напитки и фруктовые соки, в которых много сахара. Отдайте предпочтение обычной воде. Также откажитесь от рафинированного белого сахара. Это возможно сделать, все это дело привычки. Меняйте их ради новой себя.

Второй важный пункт — окружение. Многие люди находят мотивацию, чтобы добиться стройного и подтянутого тела, а потом они срываются и начинают снова набирать вес. В таких случаях важна поддержка других людей. Окружите себя единомышленниками, которые будут поддерживать вас в тонусе, ведь общими усилиями результата будет добиться проще. Это могут быть друзья, коллеги или тренер.

Как добиться результата в похудении: два важных пункта - фото 2

Напомним, что от лишнего веса избавиться не просто, ведь нужно не только заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион. Индиец Виджай Саин поделился своим методом похудения, благодаря которому сбросил 33 килограмма в течение полугода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие люди страдают избыточным весом, потому что не умеют контролировать количество съедаемой пищи, но с новым девайсом, который представили исследователи из Новой Зеландии, свой рот можно будет "закрыть на замок". Пока неизвестно, когда новое устройство появится в продаже и сколько будет стоить, но по результатам исследования с его помощью за две недели можно избавиться шести килограмм.


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