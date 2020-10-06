Как быстро сесть на шпагат: советы олимпийской чемпионки

Анна Ризатдинова в интервью для программы "Зірковий шлях" рассказала, какие важные правила следует помнить, чтобы быстро сесть на шпагат. Об этом пишет издание segodnya.

Как быстро сесть на шпагат. Фото: pixabay

Олимпийская чемпионка поделилась, что поперечный и продольный шпагаты – это практически одно и то же. Потому что задействованы мышцы под коленками, которые позволят сесть на оба вида шпагата.

Анна рассказала, чтобы сесть на полноценный шпагат, понадобится не менее месяца. А те, кто уверен, что это можно сделать всего за неделю, сильно ошибаются. Она добавила, что хорошая растяжка – это результат продуктивных и регулярных тренировок, поэтому очень важно их не пропускать.

Спортсменка уверена в том, что если делать перерывы в занятиях (достаточно будет даже 3 дня), то мышцы быстро теряют свою эластичность, и все придется нарабатывать заново. Поэтому те, кто мечтает с легкостью садится на шпагат, должны понимать, что быстрых результатов не будет, и что этому делу нужно будет уделять время каждый день.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие виды спорта продлевают жизнь. Так, ученые определили, что наиболее полезны для здоровья командные виды спорта. Например, игра в большой теннис добавит около 10 лет жизни, бадминтон — 6,5 лет, а футбол — около 5 лет. В свою очередь те, кто занимается плаваньем или бегом, смогут добавить себе в "копилку" в среднем около 3 лет.

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