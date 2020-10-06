Как быстро сесть на шпагат: советы олимпийской чемпионки

Язык
BTC/USD
10700.98
ETH/USD
346.65
LTC/USD
46.02
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Анна Ризатдинова в интервью для программы "Зірковий шлях" рассказала, какие важные правила следует помнить, чтобы быстро сесть на шпагат. Об этом пишет издание segodnya.
Как быстро сесть на шпагат. Фото: pixabay
Олимпийская чемпионка поделилась, что поперечный и продольный шпагаты – это практически одно и то же. Потому что задействованы мышцы под коленками, которые позволят сесть на оба вида шпагата.
Анна рассказала, чтобы сесть на полноценный шпагат, понадобится не менее месяца. А те, кто уверен, что это можно сделать всего за неделю, сильно ошибаются. Она добавила, что хорошая растяжка – это результат продуктивных и регулярных тренировок, поэтому очень важно их не пропускать.
Спортсменка уверена в том, что если делать перерывы в занятиях (достаточно будет даже 3 дня), то мышцы быстро теряют свою эластичность, и все придется нарабатывать заново. Поэтому те, кто мечтает с легкостью садится на шпагат, должны понимать, что быстрых результатов не будет, и что этому делу нужно будет уделять время каждый день.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости