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Главная Новости Досуг ЗОЖ Гигиена в раздевалке: пять советов спортсменам
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Гигиена в раздевалке: пять советов спортсменам

Раздевалка таит в себе множество опасностей для твоего организма

сегодня, 15:13
Автор:

Павел Зинченко

Раздевалка - важное место для каждого, кто любит проводить свободное время в спортзале. И именно здесь мы сталкиваемся с целыми легионами бактерий, которые могут причинить вред нашему здоровью. Сегодня с помощью портала mport мы расскажем тебе, как придерживаться гигиены в раздевалках.

Гигиена в раздевалке: пять советов спортсменам

Шлепки

Каким бы чистым ни был  душ в раздевалке, но от воды все равно никуда не деться. Она кишит бактериями тех, кто мылся до тебя. Самая живучая и популярная из них - грибок. Всегда имей при себе парочку шлепок, которыми  ты ни с кем не будешь делиться.

Сумки

Качественные спортивные сумки создаются из специальных водонепроницаемых материалов. Поэтому если ты попал под дождь, то вещи в такой сумке не промокнут. Но при этом и не просохнут, даже если рюкзак находится под палящим солнцем. Поэтому не оставляй  в такой сумке вещи и также мой ее хотя бы раз в две недели.

Фонтанчик

Во время тяжелой тренировки и после нее нужно пить воду. Но не стоит пользоваться услугами местного фонтанчика. Исследования американских ученых доказали, что в 2 куб. см воды из такого источника содержится порядка 2,7 миллиона бактерий. Поэтому всегда имей при себе собственную бутылку с водой.

Руки и лицо

После тренировки душ можно и не принимать. Но вот помыть руки необходимо. Ты же понимаешь, что на штангах, гирях, гантелях, турниках, брусьях и прочем снаряжении бактерий больше, чем  можно себе представить. И никогда не трогай лицо руками. После тренировки на руках слишком много бактерий, и такие действия могут привести к неприятностям.

Полотенце

Зарабатываешь кучу денег и ходишь в тренажерку, где тебе  подают чистые белые полотенца? Но это не меняет того факта, что они, вероятно, прошли через много рук. Лучше имей при себе собственное полотенце.

Надеемся, ты прислушаешься к этим советам. Поверь, лучше перестраховаться, чем подцепить какую нибудь болячку. Также издание "Комментарии" расскажет, как накачать мышцы лица.


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