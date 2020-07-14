Три эффективных упражнения, которые помогут накачать мышцы лица

Кто-то стремится накачать себе руки мышц. Кто-то одержим стальным прессом. Есть и такие, которые тратят время на комплексные тренировки, которые помогут держать в тонусе все тело. Но многие часто забываем, что также крайне важно качать мышцы лица, чтобы оно не было слишком обрюзгшим на фоне широких плечей и кубиков на животе. Сегодня ресурс mport расскажет, как обзавестись красивым и мужественным лицом.

Упражнение №1: с челюстью



Врядли ты или кто-то из твоих друзей станете обращать внимание на челюсти других людей. Но вот женщины к лицу куда более внимательны. Если они видят мощные мужские челюсти, то весьма быстро проникается симпатией. Фейсбилдинг предлагает тренировать челюсти так: сядь прямо, подняв голову, после этого попробуй оттянуть нижнюю челюсть как можно ниже. Она может немного хрустнуть при этом, но не бойся, это нормально. Повторяй это упражнение каждый день по 20 раз и тогда твое подтянутое и волевое лицо станет объектом женской симпатии довольно быстро.

Упражнение №2: с улыбкой

Когда ты улыбаешься, то нагружаешь до 50 лицевых мышц, которые начинают атрофироваться уже после 30 лет. Чтобы они продолжали пребывать в форме, учись искусству улыбаться. Стисни зубы и улыбнись как можно шире, подобно Чеширскому коту из произведения "Алиса в стране чудес". Задержи улыбку на 5 секунд. И ежедневно делай два подхода по 10 раз. Кроме того, что это полезно для лица, ты наверняка сможешь поднять себе настроение с помощью этих упражнений.

Упражнение №3: со щеками

Накачать щеки еще проще. Набери в рот как можно больше воздуха – чтобы щеки надулись – подержи секунд 10 и выпусти. Повтори упражнение 20 раз. Можно выполнять упражнение в комплексе, по очереди надувая то левую щеку, то правую. Вариация: вместо того чтобы надувать щеки, наоборот, втягивай их. Количество повторений – то же самое.

Эти упражнения помогут тебе стать счастливым обладателем мужественного и аристократического лица. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти эффективных упражнениях из арсенала бойцов ММА.

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