Эксперты назвали продукты, способные увеличить продолжительность жизни

Здоровое, сбалансированное питание в сочетании с другими мерами, поддерживающими здоровье, такими как регулярные физические упражнения и отказ от сигарет и алкоголя, может быть важным аспектом поддержания вашего здоровья. Эксперты Fox News поделились своими лучшими выборами суперпродуктов, подкрепленными исследованиями, чтобы обеспечить долгую здоровую жизнь.

Здоровые продукты питания - фото из открытых источников

1. Зелень

"Такая зелень, как шпинат, капуста, мангольд и т. д. является едой, насыщенной питательными веществами. Они богаты витаминами и антиоксидантами. Исследования показали, что потребление, по крайней мере, одной порции зелени в день привело к замедлению когнитивного снижения, что было измерено с помощью тестов на память и мышление", – говорит Паравантес, зарегистрированный диетолог и эксперт по средиземноморской диете.

2. Ягоды

Начните свой день с черники или малины в овсянке или добавьте в коктейли.

"Ягоды, такие как черника, малина и ежевика, наполнены "антоцианами", отвечающими за красный, синий и фиолетовый цвета, содержащиеся в ягодах. Антоцианы были детально изучены, и некоторые исследования указывают на них как на потенциальный источник средств против старения", – говорит Берджесс, зарегистрированный диетолог и разработчик рецептов в Cheerful Choices.

3. Сардины, анчоусы и лосось

Паравантес называет эту жирную рыбу особенно полезной для людей старше 50 лет.

"Они являются отличным источником омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут защитить от таких заболеваний, как артрит и сердечные заболевания", – говорит она.

4. Цветная капуста

Берджесс говорит, что цветная капуста является последним трендом здоровой пищи неспроста.

"В нем низкая калорийность, но при этом много важных питательных веществ, таких как витамин С, фолат и клетчатка. Цветная капуста также содержит тип растительного пигмента, который называется антоксантинами, оказывающими противовоспалительное действие в организме. Уменьшение воспаления помогает защитить клетки нашего организма от повреждений", — говорит она.

5. Помидоры

"Помидоры являются источником антиоксиданта ликопина, который не только может защищать от некоторых видов рака, но и является каротиноидом, который может защитить кожу от повреждения солнцем. Томаты также являются отличным источником калия, который играет важную роль в контроле АД", – говорит Паравантес, ссылаясь на исследование, опубликованное в Британском журнале питания.

6. Кофе по-гречески

Паравантес указывает на исследование, опубликованное в журнале Vascular Medicine, включавшее 142 зрелых взрослых в возрасте 66–91 год.

"Хотя все виды кофе являются источником антиоксидантов, греческий кофе содержит гораздо большее количество кафестола и кахвеола, веществ, которые, кажется, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследование показало, что потребление греческого кофе улучшает упругость артерий у людей с высоким кровяным давлением", — говорит Паравантес.

7. Травяные чаи

Не любите кофе? Может быть, тогда вам подойдет травяной чай.

Паравантес рекомендует ежедневно пить травяные чаи, такие как шалфей, фенхель и орегано: "Потребление травяных чаев, богатых антиоксидантами и полифенолами, связано с долголетием. Их пьют каждый день, обычно дважды в день", – говорит она.

8. Черный шоколад

"Полифенолы, специфический тип питательных веществ, содержащихся в черном шоколаде, уменьшают признаки воспаления и особенно помогают защищать кровеносные сосуды от повреждения с возрастом. Обязательно употребляйте черный шоколад с высоким процентом какао (70%) или выше, чтобы извлечь максимальную пользу", — отмечает Берджесс.

9. Бобовые

"Бобовые, такие как фасоль и чечевица, являются прекрасным дополнением к диете, поскольку они насыщены белком и клетчаткой. Например, одна чашка вареной чечевицы содержит 18 грамм белка и 15 грамм клетчатки. Они также насыщены классом питательных веществ, которые называются флавоноидами. Доказано, что эти флавоноиды помогают поддерживать здоровье нашего мозга в долгосрочной перспективе", — говорит Берджесс, рекомендуя людям добавлять фасоль и бобовые в салаты из киноа.

Как сообщали ранее "Комментарии", уже пятый год подряд средиземноморскую диету признают лучшей в мире.

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