Эксперимент на близнецах: один ел все, а другой был на веганской диете

Ученые решили проверить, как веганство влияет на общее состояние организма и сравнили этот способ питания с диетами, которые не исключают никаких продуктов. Особенностью исследования стало то, что его участниками были близнецы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на публикацию в журнале JAMA Network Open.



Эксперимент на близнецах показал, имеет ли веганское питание преимущества. Фото из открытых источников

В исследовании для сравнения веганской диеты с традиционной, не имеющей ограничений на потребление мяса, яиц и других продуктов, приняло участие 22 пары близнецов. Возраст участников в среднем был 39 лет, а само исследование длилось восемь недель. Первые четыре недели участникам объясняли, какие продукты есть, как их готовить и какие блюда избегать, а следующие четыре недели участники самостоятельно готовили.

Итоговый анализ результатов лабораторных исследований участников показал, что у близнецов на веганской диете улучшились биологические показатели, связанные с сердечно-сосудистой системой. Был обнаружен более низкий уровень холестерина — на 10-15%, что могло быть вызвано большим потреблением клетчатки и меньшим количеством насыщенных жиров. Также снизился уровень инсулина на 25%. Кроме того, близнецы, находившиеся на веганской диете, потеряли около 3% веса тела, в среднем 1,9 кг по сравнению со своими сестрами и братьями.

"Основываясь на этих результатах и размышляя о долголетии, большинство из нас выигрывает от перехода на более растительную диету", — сказал один из авторов эксперимента профессор медицины Стэнфордского университета Кристофер Гарднер.

Исследователи также указывают на то, что результаты веганского питания сразу показали пользу для здоровья.

"Это свидетельствует о том, что каждый, кто выбирает веганскую диету, может улучшить свое долгосрочное здоровье за 2 месяца, причем большинство изменений наблюдаются в первый месяц" — добавил Гарднер.

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