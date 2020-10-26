Выйдет вторая часть триллера «Мег: Монстр глубины»

Всемирно известная кинокомпания Warner Bros., которую недавно обвинили в плагиате, готовит продолжение захватывающего триллера о гигантской доисторической акуле под названием "Мег: Монстр глубины". Такую информацию предоставило издание THR.

Режиссировать проект будет 48-летний Бен Уитли, известный такими работами, как "Высотка" и "Перестрелка". К главной роли должен вернуться Джейсон Стейтем, но пока киностудия не заключила договор с голливудским актером. Кто еще будет сниматься во второй части триллера — неизвестно, как и детали сюжета.

Напомним, что первая часть "Мег" вышла на большие экраны в 2018 году и собрала в мировом прокате более 530 млн долларов при бюджете в 130 млн. В целом, фильм получил смешанные отзывы от кинокритиков.

Согласно сюжету, гигантская доисторическая акула, которая считалась вымершей, выбралась из глубины впадины и угрожает человечеству. Спасти жизни людей и противостоять монстру отправляется пилот глубоководных аппаратов Джонас Тэйлор, которого сыграл Джейсон Стейтем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что выйдет вторая часть фэнтези-фильма "Варкрафт".

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