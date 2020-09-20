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На голливудскую актрису и Warner Bros. подали в суд

Студия Warner Bros. пока не комментирует ситуацию

сегодня, 15:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудская знаменитость, звезда комедийных фильмов "Шпион" и "Тэмми" Мелисса МакКартни попала в неприятный инцидент. Ее и киностудию Warner Bros. обвиняют в плагиате. Такую информацию предоставило издание Deadline.

На голливудскую актрису и Warner Bros. подали в суд

Инсайдер сообщает, что сценаристка Ева Ковальски подала иск на Warner Bros., режиссера и главную героиню фильма "Душа компании", который вышел на большие экраны в 2018 году.

Ковальски заявила, что основная идея киноленты была "украдена" из ее текста, зарегистрированного Гильдией сценаристов США. Теперь женщина требует моральную компенсацию в сумме 10 млн долларов, а также требует запретить демонстрацию комедийного фильма. Еще Ева добивается того, чтобы ответчик уничтожил все материалы, которые основаны на ее идеи и концепции. 

К слову, кинокомпания пока никак не прокомментировала обвинения в плагиате. А Мелисса МакКартни, которая исполнила главную роль в фильме, выступила еще сценаристом и продюсером проекта. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создателей научно-фантастического сериала "Очень странные дела" обвинили в плагиате.


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