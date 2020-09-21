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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Продолжению быть: «Варкрафт 2» запущен в производство
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Продолжению быть: «Варкрафт 2» запущен в производство

О дате выхода второй части «Варкрафта» не сообщается

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская киностудия Legendary Pictures решила выпустить продолжение фэнтези-фильма "Варкрафт", который был экранизирован по мотивам одноименной видеоигры. Такую информацию предоставило издание Comic Book.

Продолжению быть: «Варкрафт 2» запущен в производство

Инсайдер сообщает, что кинолента уже запущена в производство, но ни деталей сюжета, ни предполагаемой даты выхода фильма, пока нет. 

Напомним, что сюжетная линия фильма осталась открытой для возможных продолжений. В 2018 году, режиссер "Варкрафта" Данкан Джонс заявил, что шансы на съемки второй части очень малы, но вполне возможно, он поменял свое мнение и продолжит режиссировать проект. Официального подтверждения от киностудии по поводу "Варкрафта 2" пока нет.

К слову, на большие экраны "Варкрафт" вышел в 2016 году и собрал в мировом прокате более 439 млн долларов, хотя создатели ожидали большего успеха. От западных кинокритиков фильм получил в основном негативные отзывы, и все эти факторы ставили под сомнение выход второй части.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился первый трейлер фантастического фильма "Грань времени".


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