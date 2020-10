Вышел трейлер биографического фильма "Stardust" про Дэвида Боуи

Кинокомпания IFC Films активно работает над созданием биографического фильма о британском музыканте Дэвиде Боуи. Так, на днях был выпущен официальный трейлер киноленты, передает издание unian.

Новый фильм про Дэвида Боуи. Фото: styleinsider

Создатели фильма сообщают, что премьера состоится не раньше января 2021 года. Главную роль сыграет известный музыкант и актер Джонни Филинн, также в фильме снимутся Марк Марон и Джина Мэлоун.

События происходят в 1971 году, когда Боуи начинал свой карьерный путь. Тогда 24-летний исполнитель решается на смелый поступок и переезжает в Великобританию, чтобы там разрекламировать свою новую пластинку под названием "The Man Who Sold the World".

Известно, что близкие Дэвида выступили категорически против выхода биографической картины. И все из-за того, что в ней не прозвучит ни одна песня легендарного музыканта. Сам же режиссер фильма говорит, что готов к негативной реакции со стороны поклонников.

Дэвид Боуи запомнился всему миру как талантливый исполнитель, которого многие до сих пор считают легендой британского рока. Звезда умер от рака в 2016 году, а за несколько дней до смерти отметил свое 69-летие.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, вышел трейлер космической драмы Джорджа Клуни. Популярный стриминговый сервис Netflix, который недавно рассказал о своем самом популярном новом сериале, выпустил дебютный трейлер "Полночного неба", где режиссером и главным актером выступил Джордж Клуни. Видеоролик опубликован на YouTube-канале компании и собрал уже более 560 тысяч просмотров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!