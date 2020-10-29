Вышел трейлер биографического фильма "Stardust" про Дэвида Боуи

Язык
BTC/USD
13525.53
ETH/USD
391.31
LTC/USD
55.48
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Кинокомпания IFC Films активно работает над созданием биографического фильма о британском музыканте Дэвиде Боуи. Так, на днях был выпущен официальный трейлер киноленты, передает издание unian.
Новый фильм про Дэвида Боуи. Фото: styleinsider
Создатели фильма сообщают, что премьера состоится не раньше января 2021 года. Главную роль сыграет известный музыкант и актер Джонни Филинн, также в фильме снимутся Марк Марон и Джина Мэлоун.
События происходят в 1971 году, когда Боуи начинал свой карьерный путь. Тогда 24-летний исполнитель решается на смелый поступок и переезжает в Великобританию, чтобы там разрекламировать свою новую пластинку под названием "The Man Who Sold the World".
Известно, что близкие Дэвида выступили категорически против выхода биографической картины. И все из-за того, что в ней не прозвучит ни одна песня легендарного музыканта. Сам же режиссер фильма говорит, что готов к негативной реакции со стороны поклонников.
Дэвид Боуи запомнился всему миру как талантливый исполнитель, которого многие до сих пор считают легендой британского рока. Звезда умер от рака в 2016 году, а за несколько дней до смерти отметил свое 69-летие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости