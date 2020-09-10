Вышел долгожданный трейлер блокбастера «Дюна»

В сети появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года под названием "Дюна". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures Ukraine.

Фантастический фильм, производством которого занимались киностудии Legendary Pictures и Warner Bros., перенесет зрителей в галактику далекого будущего, которая находится под властью межзвездной империи. В главной роли молодой аристократ Пол Атрейдес, чья семья получила в управление планету Арракис. Но в результате военного поворота он вынужден скрываться в пустыне вместе с фременами (племя людей вселенной Дюны). Он должен сплотить их, чтобы вместе противостоять империи.

Режиссировал кинокартину Дени Вильнев, известен такими работами, как "Прибытие" и "Пленницы", он также выступил продюсером и сценаристов фильма, назвав его "проектом своей жизни".

Напомним, что этот блокбастер является экранизацией одноименного романа 1965 года, который принадлежит американскому писателю-фантасту Фрэнку Герберту. В 1984 году сюжет книгу лег в основу фильма Дэвида Линча, но кинолента не была хорошо воспринята кинокритиками.

К слову, главную роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе ("Маленькие женщины", "Интерстеллар"), а компанию ему составили: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима", "Девушка в поезде"), Стеллан Скарсгард ("Тор", "Чернобыль") и другие.

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