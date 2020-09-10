kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10267.50

ETH/USD

362.85

LTC/USD

48.35

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Вышел долгожданный трейлер блокбастера «Дюна»
commentss НОВОСТИ Все новости

Вышел долгожданный трейлер блокбастера «Дюна»

Премьера блокбастера запланирована на декабрь 2020 года

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В сети появился первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года под названием "Дюна". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures Ukraine.

Вышел долгожданный трейлер блокбастера «Дюна»

Фантастический фильм, производством которого занимались киностудии Legendary Pictures и Warner Bros., перенесет зрителей в галактику далекого будущего, которая находится под властью межзвездной империи. В главной роли молодой аристократ Пол Атрейдес, чья семья получила в управление планету Арракис. Но в результате военного поворота он вынужден скрываться в пустыне вместе с фременами (племя людей вселенной Дюны). Он должен сплотить их, чтобы вместе противостоять империи. 

Режиссировал кинокартину Дени Вильнев, известен такими работами, как "Прибытие" и "Пленницы", он также выступил продюсером и сценаристов фильма, назвав его "проектом своей жизни". 

Напомним, что этот блокбастер является экранизацией одноименного романа 1965 года, который принадлежит американскому писателю-фантасту Фрэнку Герберту. В 1984 году сюжет книгу лег в основу фильма Дэвида Линча, но кинолента не была хорошо воспринята кинокритиками.

К слову, главную роль в фильме сыграл Тимоти Шаламе ("Маленькие женщины", "Интерстеллар"), а компанию ему составили: Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима", "Девушка в поезде"), Стеллан Скарсгард ("Тор", "Чернобыль") и другие. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился новый трейлер 25-го фильма про Джеймса Бонда.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!