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Вышел свежий трейлер нового фильма про Бонда

Фильм должен выйти на экраны в ноябре 2002 года

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В сети появился свежий трейлер боевика "Не время умирать", который рассказывает историю агента 007 Джеймса Бонда. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Universal Pictures Russia.

Двухминутный динамичный трейлер начинается с эффектного прыжка Джеймса Бонда с моста и фразы "Призраки прошлого вернулись".  В новой киноленте Джеймсу Бонду снова придется спасать человечество, на этот раз от злодея Сафина, в распоряжении которого новейшие опасные технологии. В трейлере много новых персонажей, перестрелок и других экшн-сцен.

Вышел свежий трейлер нового фильма про Бонда


Главную роль в киноленте в последний раз сыграл Дэниел Крейг, а компанию ему составили Рэйф Файнс ("Опасные секреты", "Преданный садовник"), Джеффри Райт ("Мир дикого захода"), Ана де Армас ("Достать ножи"), Лашана Линч ("Капитан Марвел") и другие.

К слову, 25-я часть фильма про секретного агента британской спецслужбы под названием "Не время умирать" выйдет на экраны в ноябре 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме про Бонда.


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