Выходит телевизионная адаптация видеоигры The Last Of Us, и она станет шедевром

Если вы фанат видеоигр или чего-то, что связано с миром зомби, то должны были слышать об экранизации игры The Last Of Us. Приключенческая игра вышла в 2013 году и теперь имеет огромную базу фанатов, а вот сериал "Последние из нас" стартовал 15 января и сразу покорил зрителей.



Главная причина популярности игры оказалась в ее сюжете. История разворачивается вокруг Джоэла, мужчины, который должен доставить 13-летнюю девочку Элли врачам. Все путешествие проходит через постапокалиптический мир в США, где кишат тысячи зомби. Единственный шанс спасти человечество, это Элли, в крови которой содержится лекарство.



Действие игры разворачивается в 2033 году, через 20 лет после того, как население планеты поразила грибковая инфекция, превращающая людей в зомби. Болезнь впоследствии разрушает глаза, заставляя их использовать эхолокацию, чтобы находить людей и разрывать их на части. Теперь увлекательный сюжет игры трансформируется в новый сериал. Трейлер был выпущен в прошлом месяце, и он выглядит эпично. Из Трейлера можно было оценить сходство кадров по сериалу и игре.

В сериале есть несколько знакомых лиц. Поклонники "Игры престолов" увидят не одного, а двух актеров сериала. Актриса Белла Рэмси, сыгравшая Лианну Мормонт в "Игре престолов", теперь взяла на себя роль Элли. В то время как ее партнер по сериалу Джорджа Мартина Педро Паскаль (он же Оберин Мартелл) возьмет на себя роль контрабандиста Джоэла. Также в фильме будут играть роли, озвучивающие оригинальную игру.

"The Last of Us выходит за пределы игры, чтобы стать чрезвычайно впечатляющим, порой сногсшибательным, ужасным походом, подобным первым дням The Walking Dead", — пишет телевизионный инсайдер Мэтт Руш.

Многие критики и зрители после просмотра нескольких серий считают сериал "Последние из нас" одной из лучших адаптаций видеоигр, а также подчеркивают, что он "балансирует между холодным ужасом и теплой человечностью".

