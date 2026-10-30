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Ваш знак среди них? Названы знаки зодиака, под которыми родились самые страшные кинозлодеи

Джейсон Вурхиз, Дракула и Фредди Крюгер оказались среди персонажей, чьи знаки зодиака изучили в необычном рейтинге.

30 октября 2026, 00:27
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Сергій Кречмаровський

Может ли знак зодиака подсказать, каким злодеем вы могли бы стать в фильме ужасов? Авторы необычного рейтинга проанализировали 85 известных монстров и убийц из кино, чтобы выяснить, какие знаки чаще всего встречаются среди самых страшных персонажей. Результаты исследования опубликовало издание Mental Floss.

Ваш знак среди них? Названы знаки зодиака, под которыми родились самые страшные кинозлодеи

Иллюстративное фото на тему фильмов ужасов и страха. Фото: Pixabay

Для составления рейтинга использовали 23 даты рождения из официальных материалов о персонажах, а ещё 62 взяли из фанатских вики и Wikidata. Также учитывали количество злодеев каждого знака и их появления в фильмах. На основе этих данных составили рейтинг с показателем жуткости от 0 до 100 баллов.

Первое место заняли Близнецы с результатом 100 баллов. К этому знаку отнесли 11 персонажей, в том числе Джейсона Вурхиза из серии "Пятница, 13-е" и Дэмиена Торна из фильма "Омен". Всего эти злодеи появлялись в фильмах 35 раз.

Второе место досталось Скорпиону с результатом 91,4 балла. Среди представителей этого знака — граф Дракула и Патрик Бейтман из "Американского психопата". Третьим стал Лев, набравший 89,1 балла. К нему отнесли Джека Торранса из "Сияния" и Кожаное Лицо из "Техасской резни бензопилой".

Четвертое место занял Овен с 79,6 балла. Среди его представителей — Риган Макнил из "Изгоняющего дьявола" и Каяко Саэки из фильма "Проклятие". Пятыми стали Весы с результатом 71,5 балла. К этому знаку отнесли Майкла Майерса из "Хэллоуина" и Нормана Бейтса из "Психо".

Шестое место заняла Дева с результатом 61,7 балла. Среди семи персонажей этого знака — Кэрри Уайт из фильма "Кэрри" и Монстр Франкенштейна. Седьмым стал Телец, набравший 54,5 балла. К нему отнесли куклу-убийцу Чаки из "Детских игр", клоуна Пеннивайза из "Оно" и куклу с искусственным интеллектом M3GAN.

Водолей оказался на восьмом месте с 51,9 балла. Среди шести персонажей этого знака — Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят" и Самара Морган из фильма "Звонок". Девятое место занял Рак, десятое — Стрелец, к которому отнесли Фредди Крюгера и Конструктора из серии "Пила". На предпоследнем месте оказались Рыбы, а последнее место занял Козерог с результатом 25,9 балла.

Стоит помнить, что это развлекательный рейтинг вымышленных персонажей, а не научное доказательство связи между знаком зодиака и характером человека.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 лучших фильмах по произведениям Стивена Кинга



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Источник: https://www.mentalfloss.com/entertainment/movies/spookiest-zodiac-signs-ranked-horror-villains
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