Ваш знак среди них? Названы знаки зодиака, под которыми родились самые страшные кинозлодеи

Может ли знак зодиака подсказать, каким злодеем вы могли бы стать в фильме ужасов? Авторы необычного рейтинга проанализировали 85 известных монстров и убийц из кино, чтобы выяснить, какие знаки чаще всего встречаются среди самых страшных персонажей. Результаты исследования опубликовало издание Mental Floss.

Иллюстративное фото на тему фильмов ужасов и страха. Фото: Pixabay

Для составления рейтинга использовали 23 даты рождения из официальных материалов о персонажах, а ещё 62 взяли из фанатских вики и Wikidata. Также учитывали количество злодеев каждого знака и их появления в фильмах. На основе этих данных составили рейтинг с показателем жуткости от 0 до 100 баллов.

Первое место заняли Близнецы с результатом 100 баллов. К этому знаку отнесли 11 персонажей, в том числе Джейсона Вурхиза из серии "Пятница, 13-е" и Дэмиена Торна из фильма "Омен". Всего эти злодеи появлялись в фильмах 35 раз.

Второе место досталось Скорпиону с результатом 91,4 балла. Среди представителей этого знака — граф Дракула и Патрик Бейтман из "Американского психопата". Третьим стал Лев, набравший 89,1 балла. К нему отнесли Джека Торранса из "Сияния" и Кожаное Лицо из "Техасской резни бензопилой".

Четвертое место занял Овен с 79,6 балла. Среди его представителей — Риган Макнил из "Изгоняющего дьявола" и Каяко Саэки из фильма "Проклятие". Пятыми стали Весы с результатом 71,5 балла. К этому знаку отнесли Майкла Майерса из "Хэллоуина" и Нормана Бейтса из "Психо".

Шестое место заняла Дева с результатом 61,7 балла. Среди семи персонажей этого знака — Кэрри Уайт из фильма "Кэрри" и Монстр Франкенштейна. Седьмым стал Телец, набравший 54,5 балла. К нему отнесли куклу-убийцу Чаки из "Детских игр", клоуна Пеннивайза из "Оно" и куклу с искусственным интеллектом M3GAN.

Водолей оказался на восьмом месте с 51,9 балла. Среди шести персонажей этого знака — Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят" и Самара Морган из фильма "Звонок". Девятое место занял Рак, десятое — Стрелец, к которому отнесли Фредди Крюгера и Конструктора из серии "Пила". На предпоследнем месте оказались Рыбы, а последнее место занял Козерог с результатом 25,9 балла.

Стоит помнить, что это развлекательный рейтинг вымышленных персонажей, а не научное доказательство связи между знаком зодиака и характером человека.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 лучших фильмах по произведениям Стивена Кинга