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"Сияние" не на первом месте: 10 лучших фильмов по произведениям Стивена Кинга

Критики определили самые успешные экранизации произведений Стивена Кинга. Знаменитое "Сияние" оказалось лишь на десятом месте

25 октября 2026, 13:11
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Сергій Кречмаровський

Произведения Стивена Кинга неоднократно становились основой для культовых фильмов. Однако рейтинг Rotten Tomatoes показывает, что даже самые известные экранизации не всегда получают высшие оценки критиков

"Сияние" не на первом месте: 10 лучших фильмов по произведениям Стивена Кинга

Писатель Стивен Кинг на Международном кинофестивале в Торонто в 2024 году. Фото: Kevin Payravi / Wikimedia Commons

10 лучших фильмов по Стивену Кингу

Первое место заняла "Кэрри" (1976) с рейтингом 94%. Фильм Брайана Де Пальмы рассказывает о школьнице с телекинетическими способностями, которая сталкивается с жестокостью сверстников. Критики отметили режиссуру, операторскую работу и напряженную атмосферу.

На второй позиции — "1922" (2017), получивший 92%. Это мрачная история фермера, который вовлекает сына в убийство собственной жены.

Третье место заняла картина "Игра Джеральда" (2017) с результатом 91%. После смерти мужа во время интимной игры женщина остается прикованной к кровати. Критики высоко оценили актерскую игру и психологическое напряжение.

Четвертую строчку занимает "Побег из Шоушенка" (1994) с рейтингом 89%, а пятую — "Мертвая зона" (1983) с таким же результатом.

Шестое место занял фильм "Долгая прогулка" (2025) с результатом 88%, седьмое — "Долорес Клэйборн" (1995) с 87%, восьмое — "Мизери" (1990) с 86%.

Девятую позицию получила картина "Оно" (2017) с рейтингом 85%. А культовое "Сияние" Стэнли Кубрика (1980) оказалось на десятом месте с результатом 84%.

Рейтинг демонстрирует, насколько разнообразными могут быть экранизации произведений Стивена Кинга — от сверхъестественных ужасов до психологических драм и криминальных историй. При этом оценки критиков не всегда совпадают с предпочтениями зрителей, поэтому даже фильмы, оказавшиеся ниже в списке, остаются важной частью кинематографического наследия писателя. Этот рейтинг также напоминает, что самые сильные истории Кинга не обязательно пугают монстрами: иногда самый большой ужас скрывается в человеческой жестокости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 10 актерах, которые на самом деле умеют то, что показали в фильмах



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Источник: https://www.mentalfloss.com/the-10-best-stephen-king-movies-ranked-by-rotten-tomatoes-01m532y9cs9y
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