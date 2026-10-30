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Ваш знак серед них? Названо знаки зодіаку, під якими народилися найстрашніші кінолиходії

Джейсон Вурхіз, Дракула та Фредді Крюгер опинилися серед персонажів, чиї знаки зодіаку дослідили в незвичайному рейтингу.

30 жовтня 2026, 00:27
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Сергій Кречмаровський

Чи може знак зодіаку підказати, яким лиходієм ви могли б стати у фільмі жахів? Автори незвичайного рейтингу проаналізували 85 відомих монстрів і вбивць із кіно, щоб з'ясувати, які знаки найчастіше зустрічаються серед найстрашніших персонажів. Результати дослідження опублікувало видання Mental Floss.

Ваш знак серед них? Названо знаки зодіаку, під якими народилися найстрашніші кінолиходії

Ілюстративне фото на тему фільмів жахів і страху. Фото: Pixabay

Для складання рейтингу використали 23 дати народження з офіційних матеріалів про персонажів, а ще 62 взяли з фанатських вікі та Wikidata. Також враховували кількість лиходіїв кожного знака та їхні появи у фільмах. На основі цих даних сформували рейтинг із показником моторошності від 0 до 100 балів.

Перше місце посіли Близнюки з результатом 100 балів. До цього знака зарахували 11 персонажів, зокрема Джейсона Вурхіза із серії "П'ятниця, 13-те" та Демієна Торна з фільму "Омен". Загалом ці лиходії з'являлися у фільмах 35 разів.

Друге місце дісталося Скорпіону з результатом 91,4 бала. Серед представників цього знака — граф Дракула та Патрік Бейтман із "Американського психопата". Третім став Лев, який набрав 89,1 бала. До нього віднесли Джека Торранса із "Сяйва" та Шкіряне Обличчя з "Техаської різанини бензопилою".

Четверте місце посів Овен із 79,6 бала. Серед його представників — Ріган Макніл із "Екзорциста" та Каяко Саекі з фільму "Прокляття". П'ятими стали Терези з результатом 71,5 бала. До цього знака зарахували Майкла Маєрса з "Гелловіну" та Нормана Бейтса з "Психо".

Шосте місце посіла Діва з результатом 61,7 бала. Серед семи персонажів цього знака — Керрі Вайт із фільму "Керрі" та Монстр Франкенштейна. Сьомим став Телець, який набрав 54,5 бала. До нього віднесли ляльку-вбивцю Чакі з "Дитячих ігор", клоуна Пеннівайза з "Воно" та ляльку зі штучним інтелектом M3GAN.

Водолій опинився на восьмому місці з 51,9 бала. Серед шести персонажів цього знака — Ганнібал Лектер із "Мовчання ягнят" і Самара Морган із фільму "Дзвінок". Дев'яте місце посів Рак, десяте — Стрілець, до якого зарахували Фредді Крюгера та Конструктора із серії "Пила". Передостанніми стали Риби, а останнє місце посів Козеріг із результатом 25,9 бала.

Варто пам'ятати, що це розважальний рейтинг вигаданих персонажів, а не науковий доказ зв'язку між знаком зодіаку та характером людини.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 найкращих фільмів за творами Стівена Кінга



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Джерело: https://www.mentalfloss.com/entertainment/movies/spookiest-zodiac-signs-ranked-horror-villains
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