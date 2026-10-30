Ваш знак серед них? Названо знаки зодіаку, під якими народилися найстрашніші кінолиходії

Чи може знак зодіаку підказати, яким лиходієм ви могли б стати у фільмі жахів? Автори незвичайного рейтингу проаналізували 85 відомих монстрів і вбивць із кіно, щоб з'ясувати, які знаки найчастіше зустрічаються серед найстрашніших персонажів. Результати дослідження опублікувало видання Mental Floss.

Ілюстративне фото на тему фільмів жахів і страху. Фото: Pixabay

Для складання рейтингу використали 23 дати народження з офіційних матеріалів про персонажів, а ще 62 взяли з фанатських вікі та Wikidata. Також враховували кількість лиходіїв кожного знака та їхні появи у фільмах. На основі цих даних сформували рейтинг із показником моторошності від 0 до 100 балів.

Перше місце посіли Близнюки з результатом 100 балів. До цього знака зарахували 11 персонажів, зокрема Джейсона Вурхіза із серії "П'ятниця, 13-те" та Демієна Торна з фільму "Омен". Загалом ці лиходії з'являлися у фільмах 35 разів.

Друге місце дісталося Скорпіону з результатом 91,4 бала. Серед представників цього знака — граф Дракула та Патрік Бейтман із "Американського психопата". Третім став Лев, який набрав 89,1 бала. До нього віднесли Джека Торранса із "Сяйва" та Шкіряне Обличчя з "Техаської різанини бензопилою".

Четверте місце посів Овен із 79,6 бала. Серед його представників — Ріган Макніл із "Екзорциста" та Каяко Саекі з фільму "Прокляття". П'ятими стали Терези з результатом 71,5 бала. До цього знака зарахували Майкла Маєрса з "Гелловіну" та Нормана Бейтса з "Психо".

Шосте місце посіла Діва з результатом 61,7 бала. Серед семи персонажів цього знака — Керрі Вайт із фільму "Керрі" та Монстр Франкенштейна. Сьомим став Телець, який набрав 54,5 бала. До нього віднесли ляльку-вбивцю Чакі з "Дитячих ігор", клоуна Пеннівайза з "Воно" та ляльку зі штучним інтелектом M3GAN.

Водолій опинився на восьмому місці з 51,9 бала. Серед шести персонажів цього знака — Ганнібал Лектер із "Мовчання ягнят" і Самара Морган із фільму "Дзвінок". Дев'яте місце посів Рак, десяте — Стрілець, до якого зарахували Фредді Крюгера та Конструктора із серії "Пила". Передостанніми стали Риби, а останнє місце посів Козеріг із результатом 25,9 бала.

Варто пам'ятати, що це розважальний рейтинг вигаданих персонажів, а не науковий доказ зв'язку між знаком зодіаку та характером людини.

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