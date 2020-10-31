В разработку запущена пятая часть «Астрала»

Кинокомпания Blumhouse, специализирующая на фильмах ужасов, заявила, что зрители увидят пятую часть популярного хоррора "Астрал", которая уже запущена в производство. Такую информацию предоставило издание Deadline.

Режиссировать проект будет голливудский актер Патрик Уилсон, который сыграл главную роль в двух первых частях "Астрала". Это будет его дебют в качестве постановщика. Идея сценария нового фильма принадлежит Ли Уоннеллу, который работал над предыдущими частями киноленты, но напишет сюжет Скотт Тимс, известный такими работами, как "Нарко: Мексика" и "Карьер".

Известно, что в центре истории снова окажется семья Ламберт, о которой идет речь в первых двух частях "Астрала", но детали сюжета пока держатся в секрете. Патрик Уилсон, к слову, будет не только постановщиком, но и главным персонажем хоррора. Выход фильма запланирован на 2022 год.

Напомним, что первая часть "Астрала" вышла на экраны в 2010 году и собрала в мировом прокате более 99 млн долларов при бюджете в 1,5 млн. Фильм в основном получил положительнее отзывы, поэтому в 2013 году вышла вторая часть хоррора. Она также имела успех. А вот третья и четвертая часть фильма — это уже отдельные истории, не связанные с центральной сюжетной линией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фильм "Грязные танцы" получит продолжение.

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