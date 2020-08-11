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Легенда возвращается: фильм "Грязные танцы" получит продолжение

Главная героиня фильма "Грязные танцы" Дженнифер Грей станет сопродюсером сиквела

11 августа 2020, 19:40
Автор:

Екатерина Белоброва
Легенда возвращается: фильм "Грязные танцы" получит продолжение

Культовая кинокартина "Грязные танцы" 1987 года вернется на экраны в качестве сиквела, поскольку в Голливуде подтвердили подготовительные работы к съемкам. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет фильма остается пока в секрете, но зато известно, что поклонники картины увидят в продолжении не только новые лица, но и полюбившихся артистов. В частности актриса, исполнявшая главную роль Френсис, Дженнифер Грей не просто снова вживется в роль, но и станет сопродюсером.

озвращение "Грязных танцев" станет "романтическим, ностальгическим фильмом, которого ждали все поклонники франшизы", - указал генеральный директор ленты Джон Фельтхеймер, комментируя новый проект. 

Напомним, что фильм "Грязные танцы" 1987 года рассказывает историю, когда 17-летняя девушка Фрэнсис живет в состоятельной семье и приезжает на каникулы в пансионат. И именно это путешествие изменит всю ее жизнь. Девушка знакомится с Джонни Кастлом – профессиональным танцором, который работает в пансионате уборщиком. С первых движений он покоряет Франсис, которую нежно называет "Бэби". Пара начинает тренироваться и на финальном выступлении поражает сложной хореографией, которую захотели повторить миллионы людей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Netflix выпустил первый трейлер сериала "Сестра Рэтчед", который станет предысторией полнометражной картины "Полет над гнездом кукушки" 1975 года.



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