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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы В ноябре будет экранизирован фильм Олега Сенцова "Номера"
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В ноябре будет экранизирован фильм Олега Сенцова "Номера"

Премьера запланирована на 19 ноября

сегодня, 20:39
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что в ноябре на экраны выходит фильм Олега Сенцова "Номери". Сам текст автор написал еще в 2011 году, а в 2018 была создана постановка. Над ней работали широко известные Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов. Об этом пишет издание kinowar.

Режиссерами фильма стали Олег Сенцов и Ахтем Сейтаблаев, которые вместе воплощали задуманное в реальность. Рабочие моменты они решали в переписке друг с другом, писем было больше сотни, как выяснилось позднее. Продюсером новой картины стала Анна Паленчук.

В ноябре будет экранизирован фильм Олега Сенцова "Номера"

В ноябре будет экранизирован фильм Олега Сенцова "Номера". Фото: unsplash.

Ахтем Сейтаблаев рассказал, что в фильме затрагиваются жизненно важные темы. Потому что, рано или поздно, любое общество будет хотеть изменений. И лучше уж хоть однажды попробовать, чем сохранять позицию наблюдателя за всем происходящим. Именно такие вопросы и возникают перед главными героями, делится режиссер. Также он добавил, что Сенцов, скорее всего, даже представить не мог, насколько этот фильм окажется актуальным в теперешнее время. 

В центре фильма – заключенное общество, которое давно живет по установленным правилам. Они привыкли подчиняться жестокой системе, у них нет права выбирать что-то. Жизнь этих людей меняется, когда среди них появляется новый житель. 



Ранее издание "Комментарии" сообщало, Фестиваль "Новое украинское кино" стартует с 1 сентября.


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