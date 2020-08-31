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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Фестиваль «Новое украинское кино» стартует с 1 сентября
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Фестиваль «Новое украинское кино» стартует с 1 сентября

Лучшие хиты сезона

сегодня, 14:27
Автор:

Любовь Блажко

С 1 сентября и по 31 октября запускается второй фестиваль "Новое украинское кино", целью которого является показ лучших украинских работ сезона. Присоединиться к участию могут любые желающие кураторы и активисты. Главное условие: предложить пространство для проведения показов. Об этом пишет издание kinowar.

Для того, чтобы стать участником этого фестиваля, необходимо заполнить специальную форму на сайте организаторов. Показывать фильмы в своем городе разрешено только на некоммерческой основе. 

Фестиваль «Новое украинское кино» стартует с 1 сентября

Фестиваль «Новое украинское кино» стартует с 1 сентября. Фото: unsplash.

В список фильмов вошли: "Мої думки тихі", "Додому", "Дике поле", "Крути 1918", "Місто, в якому не ходять гроші".

В фильме "Мої думки тихі" рассказывается о звукорежиссере, который переживает непростые времена. Но судьба дарит ему уникальный шанс: записать звуки украинских птиц. А если удастся словить пение редкой птицы, то возможна даже поездка в Канаду, к заказчикам этого проекта. Но творческие планы главного героя нарушает мама, поскольку собирается ехать вместе с ним.

В драме "Додому" рассказывается о крымском татарине Мустафе, у которого умирает старший сын. И отец едет за младшим в Киев, чтобы забрать его на родину и воспитать согласно мусульманским традициям. 

Истерн "Дике поле" является экранизацией романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Главный герой вынужден вернуться в свой родной город на Донбассе.

Фильм "Крути 1918" снят по реальной истории боя на железнодорожной станции Круты. На фоне решающих событий в стране два брата влюбляются в одну девушку.

"Місто, в якому не ходять гроші" - драма, которая создана на основе одноименной повести Кузьмы Скрябина. Работа над фильмом заняла около 5 лет. Кузьма выступил сценаристом и рассказчиком фильма - его закадровый рассказ записан еще в 2013 году, за два года до гибели автора.


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