Умерла звезда сериала "Люпен" от Netflix

Умер французский актер Адама Ниан, игравший в двух сезонах сериала "Люпен". Причину его смерти не называют. Ему было 56 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.



Умер Адама Ниан из сериала "Люпен". Фото из открытых источников

Французский актер Адама Ниан известен по роли в постановке Netflix "Люпен". В ней он сыграл персонажа, по имени Леонардо, цель которого убить главного героя сериала Ассана Диопа. Диопа сыграл другой французский актер Омар Си, выразивший свои соболезнования из-за смерти коллеги по съемочной площадке.

"Я выражаю глубокие соболезнования родственникам Адама, замечательного актера, с которым я имел удовольствие и возможность играть. Он был человеком редкой доброты. Пусть его душа покоится с миром", — написал в Twitter Омар Си.

Слова соболезнования также опубликовал режиссер Оливье Аббу. Он был первым, кто объявил публично, что Ниан умер.

"С большой грустью я узнал о смерти Адама Ниане, с которым я имел удовольствие работать над двумя сезонами "Искандера" и фильмом "Гнев". Мы не расставались четыре года, разделяя напряженное время, художественные и очень человеческие приключения в разных отдаленных уголках мира. Он был очень целеустремленным, образованным, харизматичным, талантливым. Он был не только моим партнером, но и другом и героем", — пишет Оливье Аббу.

Ниан родился в Париже в 1966 году. Учился в Институте театроведения в Сорбонне. 56- летний актер преимущественно играл в театре и французских сериалах, в частности Mystr e es, PJ и The Last Panthers.

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