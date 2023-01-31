Умерла звезда сериала "Люпен" от Netflix

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Slava Kot
Умер французский актер Адама Ниан, игравший в двух сезонах сериала "Люпен". Причину его смерти не называют. Ему было 56 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.
Умер Адама Ниан из сериала "Люпен". Фото из открытых источников
Французский актер Адама Ниан известен по роли в постановке Netflix "Люпен". В ней он сыграл персонажа, по имени Леонардо, цель которого убить главного героя сериала Ассана Диопа. Диопа сыграл другой французский актер Омар Си, выразивший свои соболезнования из-за смерти коллеги по съемочной площадке.
Слова соболезнования также опубликовал режиссер Оливье Аббу. Он был первым, кто объявил публично, что Ниан умер.
Ниан родился в Париже в 1966 году. Учился в Институте театроведения в Сорбонне. 56- летний актер преимущественно играл в театре и французских сериалах, в частности Mystr e es, PJ и The Last Panthers.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умерла актриса, игравшая роль Венздей в сериале 60-х годов.
Также "Комментарии" писали о Томе Хэнксе, который рассказал об одном из своих важнейших фильмов о котором никто не упоминает.
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