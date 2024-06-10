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Уилл Смит назвал лучший фильм в котором снимался

Голливудский актер Уилл Смит назвал четыре лучших фильма, где он играл. На первом месте оказался фильм, где Смит снялся со своим сыном.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Американский актер Уилл Смит заявил, что лучшим фильмом в котором ему приходилось сниматься на протяжении всей его карьеры стал фильм 2006 года "В погоне за счастьем". Несмотря на то, что этот фильм вышел на экраны почти 20 лет назад, Уилл Смит очень доволен своей игрой в нем.

Уилл Смит назвал лучший фильм в котором снимался

Голливудский актер Уилл Смит. Фото из открытых источников

В эфире американского ток-шоу Hot Ones Уилл Смит рассказал о своих любимых фильмах, в которых он играл. На первое место американский актер поставил фильм "В погоне за счастьем", а на второе — первую часть "Люди в черном".

"Я считаю, что лучший фильм, в котором я когда-либо играл, это "В погоне за счастьем". Сразу за ним идут первые "Люди в черном", — сказал Смит и отметил режиссуру, операторскую работу и музыку в этих фильмах.

Смит заявил, что не планировал сниматься в этих фильмах, однако его убедил его менеджер Джеймс Ласситер. По словам Смита, он тогда был "арбитром вкуса" по его ролям в фильмах. В итоге, Уилл Смит назвал свои четыре лучших фильма, в которых он снимался.

"Если бы мне пришлось поместить четыре из них в капсулу времени, то это были бы "В погоне за счастьем", первые "Люди в черном", "Я — легенда" и, вероятно, "Король Ричард", — сказал Смит.

В фильм "В погоне за счастьем" Уилл Смит снялся со своим сыном Джейденом Смитом. В основе сюжета ленты лежат реальные события из жизни биржевого брокера, который самостоятельно воспитывают своего 5-летнего сына и движется к своей мечте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Кинг назвал единственный фильм, который он не смог посмотреть в кинотеатре до конца.

Также "Комментарии" писали, что боксер Александр Усик снимется в голливудском фильме, где исполнит роль украинского специалиста по смешанным боевым искусствам.



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