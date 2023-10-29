При поиске фильмов мы полагаемся на рецензии, отзывы и разные рейтинги от блоггеров, агрегаторов и поклонников кино. Однако группа ученых создала проект Science of Scare ("Наука страха"), цель которого с помощью физических показателей страха людей определить самые страшные фильмы. По этим показателям самый страшный фильм ужасов стал "Синистер" 2012 года.



Ученые назвали самые страшные фильмы в истории кино. Фото из открытых источников

Определенные поклонники кино обожают фильмы ужасов, однако из-за большого количества таких лент сложно найти действительно страшный фильм, который вас напугает. Особенно популярны фильмы ужасов во время октябрьских праздников, в частности на Хэллоуин. Группа исследователей Science of Scare провела эксперимент, направленный на поиск самых страшных фильмов на основе того, как эти ленты влияют на наше сердцебиение.

В эксперименте, который проходит четвертый год подряд, участвуют 250 человек, которые во время просмотра фильма имеют на себе прибор, который отслеживает пульс. Основными параметрами измерения являются средний уровень пульса при просмотре фильма, наибольшая скорость сокращений сердца и разница между этими показателями. Таким образом исследователи смогли измерить не только моменты скриминга в фильмах, но и нарастающую атмосферу ужаса. Собрав показатели, ученые создали шкалу страха от 0 до 100. Интересно, что мультфильм Шрек в этой шкале имеет показатель 3 балла.

Согласно показателям Science of Scare, самый страшный фильм ужасов — "Синистер" 2012 года, который получил 96 баллов страха из 100. Во время просмотра фильма ужасов "Синистер" пульс у группы людей был на уровне 86 ударов, что на 22 удара выше, чем при нормальных обстоятельствах. Кроме того, во время некоторых сцен пульс достигал 131 удара в минуту. На втором месте среди самых страшных фильмов оказался "Астрал: Онлайн" 2020 года, а третье место занял "Скинамаринк" 2022 года.

Просмотреть список самых страшных фильмов ужасов можно ниже:

Синистер – 96 баллов;

Астрал: Онлайн — 95;

Скинамаринк – 91;

Астрал — 90;

Заклятие – 88.

Теперь вы знайте самые страшные фильмы ужасов, которые можно посмотреть во время Хэллоуина, или в другой период.

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