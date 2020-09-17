Три занятных сериала, которые стоит посмотреть поклонникам "Друзей"

Для множества людей американский сериал "Друзья" стал одним из самых любимых. Есть среди его фанатов те, кто пересматривал сезоны по несколько раз, а то и больше десяти. Чтобы разнообразить свой досуг, стоит узнать о трех похожих ситкомах, которые смогут вас удивить не меньше. Об этом пишет издание apostrophe.

Сериал "Друзья". Фото: zn

Сериал "Как я встретил вашу маму" считают одним из основных "конкурентов" "Друзей". Главные герои – это семья, состоящая из двух детей и отца. Весь сюжет комедии построен на том, что папа пытается рассказать своей дочке и сыну, как он познакомился с их матерью.

В жизни героев случаются абсолютно разные, не всегда хорошие ситуации. Но одно понятно совершенно точно: близкие друзья готовы прийти на помощь к отцу семейства. Людям эта история пришлась по душе за добрый юмор, неожиданный сюжет и великолепную игру актеров.





"Джоуи" - да, это сериал про того самого Джоуи из "Друзей". И если вы об этом не знали, то самое время заняться его просмотром. По сюжету главный герой перебирается в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру своей мечты. Но, едва переступив порог новой съемочной квартиры, с ним начинают происходить комические ситуации. Джоуи намерен, во чтобы то ни стало, найти свой путь к славе и добиться желаемого. Получиться ли у него воплотить мечты в реальность?





Сериал "Девочки Гилмор" рассказывают зрителям о жизни мамы и дочери, которые живут в маленьком тихом городке. Он настолько маленький, что все соседи хорошо знакомы друг с другом, жители ходят в одно и то же кафе и кинотеатр. Несмотря на это, главные героини умудряются встревать в какие-то забавные истории, что делает их жизнь непредсказуемой. Почему-то обстоятельства складываются таким образом, что Лореляй Гилмор и ее дочка Рори Гилмор постоянно оказываются в центре внимания.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!