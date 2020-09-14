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Вышел трейлер новой комедии с Адамом Сэндлером

Премьера комедии запланирована на октябрь 2020 года

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер новой комедии, главную роль в которой сыграл звезда фильмов "Притворись моей женой" и "Сапожник" Адам Сэндлер. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Вышел трейлер новой комедии с Адамом Сэндлером

Известно, что фильм называется "Хэллоуин Хьюби" и рассказывает он о добродушном мужчине, который очень любит этот праздник и из-за этого является объектом насмешек для всех жителей маленького городка Салема. Но когда на город обрушивается неизвестная угроза, которая может положить конец Дню всех святых, Хьюби становится единственным, кто может всех спасти.

Главная роль досталась Адаму Сэндлеру, у которого с Netflix есть эксклюзивное соглашение на несколько проектов. Компанию в фильме ему составили: Джули Боуэн ("Несносные боссы", "Счастливчик Гилмор"), Роб Шнайдер ("Цыпочка", "Большой Стэн"), Стив Бушеми ("Остров"), а также Кевин Джеймс ("Мой парень из зоопарка").

К слову, премьера нового фильма запланирована на 7 октября 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился трейлер блокбастера "Дюна".


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