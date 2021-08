Трейлер продолжения «Человека-паука» установил абсолютный рекорд

Трейлер фильма долгожданного фильма "Человек-паук: домой пути нет" установил абсолютный рекорд по просмотрам за первые 24 часа. Об этом сообщает издание Deadline. В частности, трейлер продолжения культовой картины набрал в соцсетях и на YouTube 355,5 миллиона просмотров, что и стало новым рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал кинокомиксу "Мстители: Финал", трейлер которого в декабре 2018-го за первые сутки посмотрели 289 000 000 раз. "Человек-паук: домой пути нет" также набрал более чем вдвое больше просмотров, чем в трейлера "Человека-паука Далеко от дома", который собрал 135 000 000 просмотров за первые 24 часа.

Трейлер фильма - фото из открытых источников

Интересно, что этот фильм, выпущенный в 2019 году, стал самым кассовым фильмом Sony в истории студии — 1,131 миллиарда долларов. Отметим, что по сюжету, в новой ленте весь мир узнает, что Питер Паркер самом деле Человек-паук, потому супергерой обратится к Доктору Стрэнджа. Маг скажет заклинание, которое должно заставить всех забыть супергеройскую личность Паркера, но что-то пойдет не так, и в этот мир попадут суперзлодеи из прошлых фильмов франшизы. Все эти события происходят сразу после событий второй части "Далеко от дома" о новой Человека-паука, которую на этот раз сыграл актер Том Холланд. В фильме также снялись Зендая, Бенедикт Камбербэтч, Ангур Райс, Мариса Томей и другие. Режиссером фильма стал Джон Уоттс.

YOU made this magic happen. #SpiderManNoWayHome broke the 24-hour global record for the most watched and talked about trailer ever! @SpiderManMovie pic.twitter.com/E1rW4vsLeX