Том Хэнкс рассказал об одном из своих важнейших фильм, который никто не вспоминает

Звезда Голливуда Том Хэнк за свою многолетнюю карьеру сыграл в таких культовых фильмах как "Спасти рядового Райана", "Форрест Гамп", "Изгнанник" и многие другие. Однако американский актер рассказал, что есть один важный для его карьеры фильм, о котором никогда не упоминается. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Independent.

Том Хэнкс. Фото из открытых источников

Том Генкс получил две премии "Оскар" в 1994 и 1995 годах за роль в фильме "Форрест Гамп" и "Филадельфия" соответственно, а также номинирован на лучшую мужскую роль еще трижды в других голливудских лентах. Актер назвал гангстерский фильм 2002 года "Проклятый путь" одним из лучших с его участием, однако этот фильм практически не обсуждают, когда упоминают о карьере Тома Хэнкса.

"По тем или иным причинам никто не упоминает "Проклятый путь", а это был невероятно важный фильм для меня", — сказал Хэнкс.

В фильме звезда Голливуда играет роль бандита, по имени Майкл Салливан, чей сын становится свидетелем убийства. Этот случай ставит героя Хэнкса на путь искушения.

"В фильме также есть двое парней, которые оказались двумя величайшими актерами в истории киноиндустрии. Джуд Лоу и Дэниел Крейг", — сказал Том Хэнкс и добавил, "я убил их обоих".

