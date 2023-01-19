Том Хэнкс рассказал об одном из своих важнейших фильм, который никто не вспоминает

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Slava Kot
Звезда Голливуда Том Хэнк за свою многолетнюю карьеру сыграл в таких культовых фильмах как "Спасти рядового Райана", "Форрест Гамп", "Изгнанник" и многие другие. Однако американский актер рассказал, что есть один важный для его карьеры фильм, о котором никогда не упоминается. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Independent.
Том Хэнкс. Фото из открытых источников
Том Генкс получил две премии "Оскар" в 1994 и 1995 годах за роль в фильме "Форрест Гамп" и "Филадельфия" соответственно, а также номинирован на лучшую мужскую роль еще трижды в других голливудских лентах. Актер назвал гангстерский фильм 2002 года "Проклятый путь" одним из лучших с его участием, однако этот фильм практически не обсуждают, когда упоминают о карьере Тома Хэнкса.
В фильме звезда Голливуда играет роль бандита, по имени Майкл Салливан, чей сын становится свидетелем убийства. Этот случай ставит героя Хэнкса на путь искушения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 фильмах, которые выйдут на экраны в 2023 году, и о которых будут говорить зрители и критики.
Также "Комментарии" писали о выходе сериала на основе компьютерной игры The Last Of Us. Экранизация получила одобрительные отзывы от критиков индустрии кино и зрителей, которые смогли увидеть первую серию.
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