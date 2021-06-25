«Сверхъестественное» обзаведется приквелом: о чем он будет

Американский фэнтези-телесериал "Сверхъестественное" получил приквел, работа над которым уже кипит. Над новым проектом работает телеканал The CW.

«Сверхъестественное» обзаведется приквелом (фото из открытых источников)

По информации издания Deadline, история о семье Винчестеров не закончилась, ведь телезрителям теперь готовы представить приквел, в котором пойдет речь о жизни Джона и Мэри — родителях Дина и Сема Винчестеров. Рассказывать их историю будет сам Дин.

Актер Дженсен Эклс, который вместе со своей супругой, исполнившей гостевую роль в фэнтезийном сериале, станут исполнительными продюсерами нового проекта. Дженсен отметил, что его персонаж Дин хотел бы больше узнать о том, как начинались отношения его родителей, поэтому приквел будет снят в таком формате. Сценаристом "Винчестеров" будет Робби Томпсон, который работал в качестве сценариста и сопродюсера в оригинальном телесериале.

Отметим, что проект "Сверхъестественное" состоит из 15 сезонов, в которых рассказывается о двух братьях Винчестерах, путешествующих по Америке на черной Chevrolet Impala 1967 года, расследуя паранормальные явления, основанные на городских легендах и фольклоре, а также сражаются с порождением зла.

Напомним, что популярная стриминговая платформа Netflix решила закрыть после первого сезона супергеройский сериал "Наследие Юпитера". Причину такого решения не сообщили.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что киностудия A+E Studios запустила в производство сериал по мотивам романа "Великий Гэтсби", написанного Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом. Зрителям обещают показать любимую историю под другим углом.

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