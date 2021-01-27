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По «Великому Гэтсби» снимут сериал: что известно

Известно, что у сериала будет большой бюджет

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Киностудия A+E Studios запустила в производство сериал по мотивам романа "Великий Гэтсби", написанного Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом. Зрителям обещают показать любимую историю под другим углом.

По «Великому Гэтсби» снимут сериал: что известно

по «Великому Гэтсби» снимут сериал (фото из открытых источников)

Инсайдер сообщает, что сценаристом киноленты стал Майкл Херст, а консультировать его будет правнучка писателя Блейк Хазард. В центре сюжета окажется афроамериканское сообщество Нью-Йорка 1920-х годов. Перед зрителями предстанут новые герои с рухнувшей Американской мечтой. При этом, авторы проекта обещают сохранить настроение оригинального произведения. 

Известно, что над разработкой сериала работали три года, но не могли запустить его в производство из-за недостатка финансирования. Однако, средства нашлись, более того, говорят, что у киноленты будет большой бюджет. 

По словам сценариста проекта Майкла Херста, сейчас история, которую они собираются экранизировать, очень популярна, ведь Америка ищет способы "переизобрести" себя. Он отметил, что несколько раз перечитывал роман "Великий Гэтсби" и с удовольствием согласился поработать над новым сериалом.

Напомним, что в 2013 году на экраны вышел фильм "Великий Гэтсби", снятый режиссером Базом Лурманом. Главную роль в нем сыграл Леонардо Ди Каприо. Его кассовые сборы составили более 353 млн долларов. Фильм был неоднозначно воспринят американской кинопрессой, но, невзирая на это, удостоен ряда наград, в том числе двух премий "Оскар" за лучшие декорации и костюмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что стриминговый сервис HBO Max намекнул на создание сериала по мотивам "Гарри Поттера". 


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/the-great-gatsby-tv-series-in-the-works-exclusive
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