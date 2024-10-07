Стоит ли смотреть фильм "Джокер: Безумие на двоих": что говорят критики и зрители

Фильм "Джокер: Безумие на двоих", ставший продолжением одного из самых успешных блокбастеров 2019 года, встретил жесткую критику с момента выхода на экраны 4 октября. Несмотря на участие Хоакина Феникса и Леди Гаги, фильм получил ужасные отзывы как от критиков, так и от зрителей.



Фильм "Джокер: Безумие на двоих"

Режиссер Тодд Филлипс решил рискнуть и создал сочетание судебной драмы и мюзикла, однако этот шаг не оправдал себя. Большинство зрителей просто не смогли понять замысел режиссера. В комментариях на ресурсе Rotten Tomatoes можно увидеть резкие слова от критиков и зрителей, которые называли фильм "ужасным", "скучным", "бесполезным для просмотра" и указывали, что "хочу стереть этот фильм из памяти".

Среди большинства критических отзывов также были и положительные, в частности зрители писали, что продолжение "Джокера", это "самый смелый фильм года", или отмечали непонимание, почему многие говорят, что "фильм отстой". Однако все сходятся в том, что концовка фильма "может не оставить вас полностью довольными".

В общей сложности на ресурсе Rotten Tomatoes фильм "Джокер: Безумие на двоих" получил 33% от критиков и 31% от зрителей, тогда как первый фильм "Джокер" оценили в 69% и 89% соответственно.

Также новый "Джокер" получил рейтинг D на CinemaScore, что стало самым низким показателем среди кинокомиксов. Для сравнения, даже провальная "Фантастическая четверка" имела более высокую оценку — C-.

Не только оценки, но и кассовые сборы оказались катастрофическими. За первый день проката "Джокер 2" собрал всего 7 миллионов долларов в США. Это гораздо меньше, чем провальный фильм "Флэш", заработавший 9,7 миллиона. Для сравнения, первый "Джокер" за аналогичный период собрал 13,3 миллиона. Ожидается, что фильм соберет всего 200 миллионов в прокате.

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" в украинских кинотеатрах вышел 3 октября. Кроме Хоакина Феникса в сиквеле снялась Леди Гага. Она сыграла роль психиатра Харлин Квинзель, которая влюбляется в Джокера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый фильм с Деми Мур шокирует зрителей. Они не в состоянии его досмотреть и покидают кинотеатры.

Также "Комментарии" писали о самом убыточном фильме в истории.

