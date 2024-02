Стоит ли смотреть фильм "Дюна: Часть вторая": оценка кинокритиков

В 2021 году Дени Вильнев экранизировал первую часть книги Фрэнка Герберта "Дюна". Через три года на экраны выходит продолжение фантастического фильма под названием "Дюна: Часть вторая". В первых отзывах кинокритиков, которые присутствовали на допремьерных показах и делали обзор на фильм, указывается, что вторая часть "Дюны" является лучшим научно-фантастическим фильмом десятилетия.



Кадр из фильма "Дюна: Часть вторая". Фото из открытых источников

На популярном агрегаторе Rotten Tomatoes критики оценили фильм "Дюна: Часть вторая" в разительные 97% из 100 возможных. На сайте IMDb средняя оценка фильма Дени Вильнева составляет 9,4 балла, что выше таких культовых лент, как "Побег из Шоушенка", "Темный рыцарь" и "Аватар".

"Вильнев показывает нам магию кино – магию к которой слишком часто обращаются, но слишком редко чувствуют ее сегодня", — пишет Esquire в своем обзоре на фильм "Дюна: Часть вторая".

Сам режиссер "Дюны 2" Дени Вильнев призывает смотреть фильм в кинотеатрах. По его словам, это единственный способ "ощутить всю силу фильма" и получить необходимое чувство погружения.

Кинокритики, которым удалось посмотреть вторую часть "Дюны", продолжительность которой достигает 165 минут хвалят фильм сравнивая его с культовой экранизацией произведений Джона Р. Р. Толкина.

"Со времен фильмов "Властелин колец" не было чего-то такого преданного своему уникальному видению, такого дерзкого и такого красивого", — отмечает кинокритик Джейсон Бест из What To Watch, а его коллега из The Jam Report Даг Джеймисон добавляет, что это "большое кинематографическое зрелище, занимающее место одного из лучших научно-фантастических фильмов, когда-либо созданных".

Другие же указывают, что фильм "Дюна: Часть вторая" станет классикой кино, о которой будут вспоминать годами.

"Вполне вероятно, что "Дюна: Часть вторая" еще много лет будет уважаться в истории кино — она не похожа ни на что, что мы видели раньше, но в то же время хорошо знакома", — считает кинокритик Джози Мелендес из Screen Speck.

"Дюна: Часть вторая" выйдет в украинских кинотеатрах 29 февраля, в то время как в большинстве стран мира премьера состоится 1 марта. По оценкам критиков, фильм выглядит одним из самых масштабных блокбастеров 2024 года и почти наверняка будет возглавлять рейтинги кассовых сборов 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Квентин Тарантино снимает последний фильм в карьере. Что известно о фильме "Кинокритик".

Также "Комментарии" писали о ТОП-14 фильмах , которые выйдут на экраны в 2024 году.