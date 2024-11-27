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Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов, который он видел

Стивен Кинг считает "Ночь живых мертвецов" самым страшным фильмом.

сегодня, 17:25
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Автор:
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Slava Kot

Легендарный писатель и автор культовых произведений ужасов Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который ему когда-либо приходилось видеть. В своем эссе для журнала Variety, он назвал "Ночь живых мертвецов" 1968 года малобюджетным шедевром, который до сих пор вызывает у него настоящий ужас.

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов, который он видел

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов.

Стивен Кинг рассказал, что после первого просмотра фильма "Ночь живых мертвецов" испытал "беспомощный ужас", оставшийся с ним по сей день. Кинг отметил, что в разные периоды жизни его пугали разные фильмы. Например, в подростковом возрасте это был "Призраки дома на холме", тогда как в более зрелом — "Ведьма с Блэр". Однако "Ночь живых мертвецов" остается для него самой страшной лентой всех времен.

"Ночь живых мертвецов" – это культовый фильм ужасов, который положил начало целому жанру кино о зомби. Снятый в 1968 году независимым режиссером Джорджем Ромеро он до сих пор считается одним из самых влиятельных фильмов в своем жанре. "Ночь живых мертвецов" был одним из первых фильмов, серьезно подошедших к теме зомби-апокалипсиса. До этого зомби часто появлялись в комедиях и не были ужасающими персонажами.

По сюжету фильма группа людей оказывается запертой в доме во время нашествия зомби. Им приходится бороться не только с внешней угрозой, но и со своими внутренними страхами и недоверием друг другу. Фильм показывает, как люди ведут себя в экстремальных условиях и как они готовы пойти на жертвы ради выживания.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что Стивен Кинг назвал худший фильм ужасов, который ему приходилось смотреть.

Также "Комментарии" писали о единственном фильме, который Стивен Кинг не смог досмотреть до конца в кинотеатре.



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