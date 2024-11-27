Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов, который он видел

Легендарный писатель и автор культовых произведений ужасов Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который ему когда-либо приходилось видеть. В своем эссе для журнала Variety, он назвал "Ночь живых мертвецов" 1968 года малобюджетным шедевром, который до сих пор вызывает у него настоящий ужас.

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов.

Стивен Кинг рассказал, что после первого просмотра фильма "Ночь живых мертвецов" испытал "беспомощный ужас", оставшийся с ним по сей день. Кинг отметил, что в разные периоды жизни его пугали разные фильмы. Например, в подростковом возрасте это был "Призраки дома на холме", тогда как в более зрелом — "Ведьма с Блэр". Однако "Ночь живых мертвецов" остается для него самой страшной лентой всех времен.

"Ночь живых мертвецов" – это культовый фильм ужасов, который положил начало целому жанру кино о зомби. Снятый в 1968 году независимым режиссером Джорджем Ромеро он до сих пор считается одним из самых влиятельных фильмов в своем жанре. "Ночь живых мертвецов" был одним из первых фильмов, серьезно подошедших к теме зомби-апокалипсиса. До этого зомби часто появлялись в комедиях и не были ужасающими персонажами.

По сюжету фильма группа людей оказывается запертой в доме во время нашествия зомби. Им приходится бороться не только с внешней угрозой, но и со своими внутренними страхами и недоверием друг другу. Фильм показывает, как люди ведут себя в экстремальных условиях и как они готовы пойти на жертвы ради выживания.

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