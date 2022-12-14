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Следует ли смотреть Аватар 2: Путь воды. Обзор на фильм

Через 13 лет от премьеры первой части в мировой прокат выходит продолжение культовой ленты "Аватар: Путь воды". В этот раз события фильма значительную часть времени будут происходить в подводном мире планеты Пандора.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

С 15 декабря в Украине стартует в прокате фильма режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2: Путь воды". Это сиквел "Аватара", который вышел в 2009 и собрал невероятную кассу в 2,8 млрд долларов, что позволило стать фильму самым кассовым кино в истории. Стоит ли идти на вторую часть фильма "Аватар" сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Брайана Винера из The Daily Mail .

Следует ли смотреть Аватар 2: Путь воды. Обзор на фильм

Персонаж из фильма "Аватара: Путь воды". Фото: из открытых источников

Брайан Винер сразу испытывает, что фильм чрезвычайно длинный, ведь продолжительность ленты "Аватар 2: Путь воды" составляет 3 часа 10 мин.

Фильм начинается с того, что мы возвращаемся к миру Пандоры много лет спустя. А главный герой Джек Салли стал полноправным членом племени голубоглазых Нави и живет со своей партнершей Нейтири и детьми.

Но эту идиллию разрушают "небесные люди", пришедшие превратить Пандору в свой новый дом уничтожив местное население. Такие события заставляют Салли возглавить сопротивление против захватчиков.

Критик отмечает, что неписаное правило к научно-фантастическим фильмам "чем больше бюджет, тем неясен сюжет" здесь не действует. Сюжет фильма будет понятен для людей всех возрастов, независимо от того, видели ли предыдущую часть.

Одним из лучших моментов фильма Брайан Винер считает знакомство лесных Нави с полуводным образом жизни. А также упоминает шокирующую сцену убийства морских существ.

По мнению Винера Кэмерон пытается в фильме привлечь внимание не только к картинке, но и найти более глубокие смыслы.

"Как и в первом фильме он хочет, чтобы мы увидели дальше голубой кожи и острых ушей и признали мародеров, в определенном смысле, как аватары конкистадоров и всех белых людей, которые вытеснили коренное население, захватив и осквернив его землю", — пишет критик. .

Винер ставит фильму "Аватар 2: Путь воды" оценку 4 из 5 и считает эту ленту качественным продолжением, но очень длинным.

"Это продолжение очень веселое, даже больше и лучше, чем оригинал, но, боже, он испытывает ваш мочевой пузырь" — отмечает Брайан Винер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о выходе полноценного трейлера к фильму " Аватар 2: Путь воды"

Также "Комментарии" писали о невероятных перевоплощениях актеров на съемочной площадке.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11533883/BRIAN-VINER-reviews-Avatar-Way-Water.html
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