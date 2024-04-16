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Сколько собрал в прокате украинский фильм «Я, Победа и Берлин»

Фильм «Я, «Победа» и Берлин» уже собрал более 53 миллионов в прокате

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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После пяти недель проката украинский кинопроект "Я, Победа" и Берлин демонстрирует значительные финансовые успехи. Государственное агентство Украины по кино заявило, что фильм собрал кассовые сборы в размере 53 934 873 гривны, а количество проданных билетов составило 356 805.

Сколько собрал в прокате украинский фильм «Я, Победа и Берлин»

Фильм «Я, «Победа» и Берлин»

Фильм режиссера Ольги Ряшиной, разработанный компанией UPHub при поддержке Госкино и компании Golden Tile, открывается сюжетом о молодом музыканте Кузьме, который накануне важного концерта отправляется в путешествие в Берлин на старом автомобиле "Победа". Эта поездка с другом Бардом обещает быть не только приключением, но и шансом на изменение жизни, ведь Кузьма пообещал своей девушке Барбаре вернуться на новом авто и вовремя доехать до концерта своей группы. Впрочем, события разворачиваются не по плану.


Дистрибьюцией ленты занимается B&H Film Distribution Company, которая способствовала ее продвижению и доступности на больших экранах по всей Украине.

Позитивные отзывы критиков и значительное количество проданных билетов свидетельствуют о высоком интересе зрителей и потенций для дальнейших успехов украинского кино на внутреннем и международном уровнях.

Напомним, что в дебютной документальной ленте украинского блоггера и путешественника Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", премьера которой состоялась 28 марта, затронуты уникальные и трогательные истории о взаимоотношениях животных и их хозяев в условиях войны. Фильм, ставший свидетельством не только человеческой выдержки, но и удивительной способности животных адаптироваться к экстремальным условиям, сразу же привлек внимание широкой аудитории и критиков.

Кроме того, анимационные семейные фильмы стабильно привлекают внимание людей и получают хорошие кассовые сборы. Особый расцвет мультфильмы приобрели после 2000-х годов, когда аниматоры, благодаря современным технологиям, смогли создать культовые работы, которые собрали миллиарды долларов в кинопрокате. Портал "Комментарии" подготовил рейтинг мультфильмов по кассовому сбору.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3852933-film-a-pobeda-i-berlin-vze-zibrav-ponad-53-miljoni-u-prokati.html
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