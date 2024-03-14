Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Анимационные семейные фильмы стабильно привлекают внимание людей и получают хорошие кассовые сборы. Особый расцвет мультфильмы получили после 2000-х годов, когда аниматоры, благодаря современным технологиям, смогли создать культовые работы, которые собрали миллиарды долларов в кинопрокате. Портал "Комментарии" подготовил рейтинг мультфильмов по кассовым сборам.
Самые кассовые мультфильмы в истории. Фото из открытых источников
Самым кассовым мультфильмом всех времен стал "Король Лев" в 2019 году. Анимационная лента при бюджете 250 млн. долларов смогла получить в прокате рекордные для своего жанра 1,657 млрд. долларов. "Король Лев" 2019 — это фотореалистичный анимационный римейк традиционного мультфильма 1994 года. По сюжету молодой лев Симба, изгнанный из прайда, возвращается в родные края и пытается вернуть себе трон.
Второй мультфильм в рейтинге самых кассовых мультфильмов всех времен вышел в 2019 году. Это продолжение анимационной ленты "Холодное сердце 2". Мультфильм в прокате собрал 1,453 миллиарда долларов. В фильм возвращаются любимые герои первой части, такие как Эльза, Анна, Олаф и Кристоф. Они отправляются в путешествие, чтобы раскрыть тайны прошлого и сохранить свое королевство от новых угроз.
Третье место по кассовым сборам среди мультфильмов занимают "Братья Супер Марио в кино". В 2023 году этот мультфильм собрал в кинопрокате 1,361 миллиарда долларов. Анимационная лента основана на франшизе видеоигр Марио от Nintendo и рассказывает историю о двух братьях-сантехниках, которые попадают в другой мир, где должны спасти принцессу.
Топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен:
Еще один мультфильм, который также собрал более миллиарда долларов — это комедийная лента 2016 года "Зоотрополис".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых дорогих сериалах мира.
Также "Комментарии" писали о рейтинге самых дорогих фильмов в истории кино.
Обсуждения
Новости