Анимационные семейные фильмы стабильно привлекают внимание людей и получают хорошие кассовые сборы. Особый расцвет мультфильмы получили после 2000-х годов, когда аниматоры, благодаря современным технологиям, смогли создать культовые работы, которые собрали миллиарды долларов в кинопрокате. Портал "Комментарии" подготовил рейтинг мультфильмов по кассовым сборам.



Самые кассовые мультфильмы в истории. Фото из открытых источников

Самым кассовым мультфильмом всех времен стал "Король Лев" в 2019 году. Анимационная лента при бюджете 250 млн. долларов смогла получить в прокате рекордные для своего жанра 1,657 млрд. долларов. "Король Лев" 2019 — это фотореалистичный анимационный римейк традиционного мультфильма 1994 года. По сюжету молодой лев Симба, изгнанный из прайда, возвращается в родные края и пытается вернуть себе трон.

Второй мультфильм в рейтинге самых кассовых мультфильмов всех времен вышел в 2019 году. Это продолжение анимационной ленты "Холодное сердце 2". Мультфильм в прокате собрал 1,453 миллиарда долларов. В фильм возвращаются любимые герои первой части, такие как Эльза, Анна, Олаф и Кристоф. Они отправляются в путешествие, чтобы раскрыть тайны прошлого и сохранить свое королевство от новых угроз.

Третье место по кассовым сборам среди мультфильмов занимают "Братья Супер Марио в кино". В 2023 году этот мультфильм собрал в кинопрокате 1,361 миллиарда долларов. Анимационная лента основана на франшизе видеоигр Марио от Nintendo и рассказывает историю о двух братьях-сантехниках, которые попадают в другой мир, где должны спасти принцессу.

Топ-10 самых кассовых мультфильмов всех времен:

1. "Король Лев" - 1,657 млрд долларов

2. "Холодное сердце 2" - 1,453 млрд долларов

3. "Братья Супер Марио в кино" -1,361 млрд долларов

4. "Холодное сердце" — 1,290 млрд долларов

5. "Суперсемейка 2" - 1,242 млрд долларов

6. "Миньоны" - 1,159 млрд долларов

7. "История игрушек 4" - 1,073 млрд долларов

8. "История игрушек 3" - 1,066 млрд долларов

9. "Гадкий Я 3" - 1,034 млрд долларов

10. "В поисках Дори" - 1,028 млрд долларов

Еще один мультфильм, который также собрал более миллиарда долларов — это комедийная лента 2016 года "Зоотрополис".

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