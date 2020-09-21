Скандал Клинтон - Левински: стартуют съемки нового сезона "Американской истории преступлений"

Совсем скоро продолжат снимать новый сезон "Американской истории преступлений", съемки которого прерывались из-за пандемии. Об этом сообщила исполнительница одной из главных ролей Сара Полсон, передает издание 112.

Билл Клинтон и Моника Левински. Фото: glavred

Третий сезон сериала будет называться "Импичмент". Он будет посвящен известному политическому скандалу, в котором замешан Билл Клинтон. Когда стало известно о его сексуальной связи со стажеркой Моникой Левински, была предпринята попытка отрешения президента от занимаемой должности.

Сара Полсон сыграет роль близкой подруги Моники – Линды Трипп. Именно она и рассказала об интимной связи Моники с Клинтоном. Для съемок уже готовы почти все необходимые декорации – Белый дом, квартира Моники и дом Линды.

Актриса также поделилась, что ей позвонили создатели популярного серила, и сказали, что работа начнется со следующего месяца. Также она говорит о том, что в новом сезоне будут напряженные и непредсказуемые эпизоды, сыграть которые ей было довольно непросто.

Известно, что снимать эту историю будут на основе книги "Огромный заговор: настоящая история о сексуальном скандале, который едва не обрушился на президента". Ее автором является американский адвокат и писатель Джеффри Тубин. А продюсером данного проекта станет сама Моника Левински.





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