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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Скандал Клинтон - Левински: стартуют съемки нового сезона "Американской истории преступлений"
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Скандал Клинтон - Левински: стартуют съемки нового сезона "Американской истории преступлений"

В центре сюжета окажется политический скандал

сегодня, 15:38
Автор:

Любовь Блажко

Совсем скоро продолжат снимать новый сезон "Американской истории преступлений", съемки которого прерывались из-за пандемии. Об этом сообщила исполнительница одной из главных ролей Сара Полсон, передает издание 112.

Скандал Клинтон - Левински: стартуют съемки нового сезона "Американской истории преступлений"

Билл Клинтон и Моника Левински. Фото: glavred

Третий сезон сериала будет называться "Импичмент". Он будет посвящен известному политическому скандалу, в котором замешан Билл Клинтон. Когда стало известно о его сексуальной связи со стажеркой Моникой Левински, была предпринята попытка отрешения президента от занимаемой должности. 

Сара Полсон сыграет роль близкой подруги Моники – Линды Трипп. Именно она и рассказала об интимной связи Моники с Клинтоном. Для съемок уже готовы почти все необходимые декорации – Белый дом, квартира Моники и дом Линды.

Актриса также поделилась, что ей позвонили создатели популярного серила, и сказали, что работа начнется со следующего месяца. Также она говорит о том, что в новом сезоне будут напряженные и непредсказуемые эпизоды, сыграть которые ей было довольно непросто. 

Известно, что снимать эту историю будут на основе книги "Огромный заговор: настоящая история о сексуальном скандале, который едва не обрушился на президента". Ее автором является американский адвокат и писатель Джеффри Тубин. А продюсером данного проекта станет сама Моника Левински. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Эмми-2020: какой комедийный сериал установил рекорд.


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