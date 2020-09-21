Эмми-2020: какой комедийный сериал установил рекорд

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Светлана Шкурупий
В ночь на 21 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной телевизионной премии "Эмми". Правда, из-за коронавируса, условия проведения мероприятия пришлось изменить, поэтому оно проходило в онлайн-формате. Триумфатором вечера стал популярный сериал "Шиттс Крик", который одержал победу во всех основных актерских номинациях. Об этом сообщается на страничке "Эмми" в Instagram.
themoviedb.org
Канадский ситком завоевал любовь не только зрителей, но и кинокритиков. Он стал лауреатом в номинации: "Лучший комедийный сериал", и в общей сумме получил семь статуэток "Эмми", победив в актерских номинациях, а также был отмечен за сценарий и режиссуру.
Известно, что на большие экраны "Шиттс Крик" вышел в 2015 году. Сюжет ситкома рассказывает о семье Роуз, которая оказалась в сложной финансовой ситуации. Теперь им предстоит начать новую жизнь в Шиттс Крик, где у них осталась единственная собственность.
Сериал пока состоит из шести сезонов, последний вышел в январе 2020 года. Кинолента транслируется на стриминговом сервисе Netflix.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские телекритики назвали лучший сериал года.
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