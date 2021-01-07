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Самые жестокие сериалы в истории телевидения: именно то, что нужно на ночь

При просмотре этих сериалов убедись, что детей в комнате нет

сегодня, 17:50
Автор:

Павел Зинченко

Любители сериалов — это отдельная субкультура в современном обществе. Сегодня мы решили затронуть именно тему сериалов и расскажем тебе о самых жестоких из них, которые уважающие себя родители ни в коем случае не будут показывать своим детям. Поэтому поки читаешь эту статью — отгони их от экранов.

Самые жестокие сериалы в истории телевидения: именно то, что нужно на ночь

Самые страшные сериалы. Фото: Filmix.co

Спартак: кровь и песок

В основе сериала — история знаменитого бунтаря Спартака, лидера одного из крупнейших восстаний рабов в Римской республики еще до нашей эры. Поверь, это зрелище не для слабонервных.

Декстер

Родительские организации не раз пытались добиться запрета этого сериала. Но все таки общественность увлеклась вымышленной историей серийного убийцы Декстера Моргана, работающего судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. Более того: фильм номинирован Эмми, IGN, Stallite Award и Сатурн.

Сыны анархии

Это не просто криминальная драма, а сериал, в котором есть все: от любви, семьи и детишек, до тюрьмы, драк, насилия и даже откушенных языков. Не просто же так "Сыны" стали одним из успешнейших сериалов канала FX и им увлекаются миллионы людей по всему миру.

Игра престолов

Этот сериал не нуждается в рекомендациях. В нем нет строго положительных или отрицательных характеров. В любой момент любой из персонажей может внезапно и жестоко умереть. А еще в сериале затрагиваются вопросы политики, религии, гражданской войны, положения женщин в обществе, преступления и наказания. Иными словами, в этом сериале каждый найдет что-нибудь для себя.

Нет сомнений, что ты уже прикинул, какой из этих сериалов больше всего прийдется по душе именно тебе. Нам остается пожелать тебе приятного просмотра. Также издание "Комментарии" расскажет, какие сериалы можно посмотреть в январе.


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Источник: https://mport.ua/mix/756525-top-5-samyh-zhestokih-serialov-na-televidenii
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