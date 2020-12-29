Что посмотреть в январе: список новых интересных сериалов

В следующем году на экраны выйдет множество киноновинок, на любой вкус, которые помогут расслабиться, отвлечься от дел и скрасить зимние вечера. Делимся списком премьер, которые стоит ждать уже в январе.

какие сериалы выйдут в январе 2021 / фото: pexels

Змей

Одним из первых сериалов в 2021 году станет мини-сериал под названием "Змей", премьера которого состоится 1 числа. В центре киноленты будет история о Чарльзе Собхрадже — серийном убийце, орудовавшем в Индии, Непале и Таиланде, и долгое время остававшимся на свободе.

Стража

3 января на экраны выйдет фэнтези сериал "Стража", который поведает зрителям о городе Анк-Морпок, где горожанам разрешено совершать преступления. В нем проживают люди разной расы, вместе с зомби, вампирами, гномами и все они одинаково борются за равенство и отстаивают своим права.

Койот

Премьера этого сериала состоится 7 января, в нем будет рассказана история мужчины, который 32 года прослужил в пограничном патруле на границе между Мексикой и Америкой. Но в один момент, он оказывается по ту сторону стены и вынужден работать с теми людьми, которых старался держать подальше от США. И эти события меняют его взгляды на жизнь.

Зови мене Кэт

В этот же день на экраны выходит другой сериал — "Зови меня Кэт". Сюжет разворачивается вокруг 39-летней женщины, любительнице кошек, который вынуждена каждый день доказывать себе, своей матери и миру, что можно не иметь всего, но при этом быть счастливой.

ВандаВижен

Премьера американского мини-сериала производства Marvel Studios запланирована на 15 января. Действия сюжета разворачиваются после событий, показанных в "Мстителях. Финал". Ванда и Вижен зажили тихой семейной жизнью, но они начинают подозревать, что их реальность совсем не так, чем кажется.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие рождественские фильмы признаны самыми худшими в истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!