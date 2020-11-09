Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО

HBO — популярнейшая американская спутниковая телевизионная сеть, на счету которой десятки известных во всем мире сериалов. Издание ScreenRant к 47-летию сети опубликовало рейтинг самых дорогостоящих сериалов, производства HBO.

ФОТО: Искусство кино

"Тихий океан" (2010) - $20 млн за эпизод

Этот мини-сериал остается самым дорогим за всю историю телевидения в расчете за один эпизод. Такую сумму потратили на потрясающие спецэффекты для изображения событий войны, оружия и боеприпасов.





"Игра престолов" (2011) — $15 млн за эпизод



Именно во столько обошелся эпизод в последнем сезоне культового сериала. Создатели потратились не только на восхитительные декорации, — немаленькую часть суммы заняли создание драконов и гонорары актерам.





"Братья по оружию" (2001) — $12,5 за эпизод

Драматическая история участников Второй мировой войны. Здесь создатели также потратили крупные суммы на спецэффекты, которые как можно точнее передали события исторического периода.





"Мир Дикого Запада" (2016) — $10 млн за эпизод

Сериал показывает тематический парк Дикого Запада. Десяток миллионов долларов потратили именно на производство уникальных костюмов, а также на гонорары актерского состава.

"Рим" (2005) — $9 млн за эпизод

Исторические драмы за счет дорогостоящих декораций и костюмов всегда обходятся в копеечку, и "Рим" не стал исключением. Несмотря на высокие рейтинги, производство сериала приостановили, как раз-таки из-за баснословных затрат.









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