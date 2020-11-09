Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО

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Елизавета Черных
HBO — популярнейшая американская спутниковая телевизионная сеть, на счету которой десятки известных во всем мире сериалов. Издание ScreenRant к 47-летию сети опубликовало рейтинг самых дорогостоящих сериалов, производства HBO.
ФОТО: Искусство кино
"Тихий океан" (2010) - $20 млн за эпизод
Этот мини-сериал остается самым дорогим за всю историю телевидения в расчете за один эпизод. Такую сумму потратили на потрясающие спецэффекты для изображения событий войны, оружия и боеприпасов.
"Игра престолов" (2011) — $15 млн за эпизод
Именно во столько обошелся эпизод в последнем сезоне культового сериала. Создатели потратились не только на восхитительные декорации, — немаленькую часть суммы заняли создание драконов и гонорары актерам.
"Братья по оружию" (2001) — $12,5 за эпизод
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