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Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО

Стоимость одного эпизода составляет от 9 до 20 миллионов долларов

сегодня, 18:57
Автор:

Елизавета Черных

HBO — популярнейшая американская спутниковая телевизионная сеть, на счету которой десятки известных во всем мире сериалов. Издание ScreenRant к 47-летию сети опубликовало рейтинг самых дорогостоящих сериалов, производства HBO.

Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО

ФОТО: Искусство кино

"Тихий океан" (2010) - $20 млн за эпизод

Этот мини-сериал остается самым дорогим за всю историю телевидения в расчете за один эпизод. Такую сумму потратили на потрясающие спецэффекты для изображения событий войны, оружия и боеприпасов. 

Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО - фото 2

"Игра престолов" (2011) — $15 млн за эпизод

Именно во столько обошелся эпизод в последнем сезоне культового сериала. Создатели потратились не только на восхитительные декорации, — немаленькую часть суммы заняли создание драконов и гонорары актерам. 

Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО - фото 3

"Братья по оружию" (2001) — $12,5 за эпизод

Драматическая история участников Второй мировой войны. Здесь создатели также потратили крупные суммы на спецэффекты, которые как можно точнее передали события исторического периода. 
Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО - фото 4
"Мир Дикого Запада" (2016) — $10 млн за эпизод
Сериал показывает тематический парк Дикого Запада. Десяток миллионов долларов потратили именно на производство уникальных костюмов, а также на гонорары актерского состава. 
Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО - фото 5
"Рим" (2005) — $9 млн за эпизод
Исторические драмы за счет дорогостоящих декораций и костюмов всегда обходятся в копеечку, и "Рим" не стал исключением. Несмотря на высокие рейтинги, производство сериала приостановили, как раз-таки из-за баснословных затрат.
Миллионы долларов за эпизод: 5 самых дорогих сериалов от HBО - фото 6

Ранее "Комментарии" публиковали подборку интересных фильмов для выходных. 



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Источник: https://screenrant.com/
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