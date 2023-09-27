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Российский фильм попал в список самых худших в истории человечества

Новый российский фильм, который Минкульт РФ выпустил для пропаганды, стал одним из худших в истории.

сегодня, 12:35
Автор:
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Slava Kot
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Российский пропагандистский фильм "Свидетель" вышел в прокат в августе 2021 года и потерпел невероятный провал. Фильм попал в худшие фильмы IMDb, которые когда-либо создавало человечество.

Российский фильм попал в список самых худших в истории человечества

Российская лента "Свидетель" попала в список самых плохих фильмов IMDb. Фото из открытых источников


Сюжет фильма базируется вокруг бельгийского скрипача, попадающего сначала в Москву, а затем в Киев. Именно в Киеве виртуоз застает полномасштабное вторжение России, где по сюжету становится свидетелем "бесчеловечных преступлений украинских военных", основанных на российской пропаганде, манипуляциях и фейках.

Фильм снимали в российской Твери в период с ноября 2022 по апрель 2023. Российское Министерство культуры выделило на пропагандистскую ленту бюджет более чем в 200 млн, но фильм потерпел провал. "Свидетель" на внутреннем рынке собрал менее 7 млн рублей. Таким образом, в среднем на одном показе фильма было около 4 зрителей.

На международной платформе IMDb российский фильм "Свидетель" получил рейтинг 1.0 и таким образом попал в список самых худших в истории человечества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лента 2023 года "Барби" стала самым кассовым фильмом в 100-летней истории Warner Bros. Таким образом, фильм о приключениях барби побил рекорд 10-летней давности, принадлежавший последней части серии фильмов о Гарри Поттере.

Также "Комментарии" писали, что Европейский Союз назвал соцсеть, ставшую крупнейшим источником российской дезинформации. Согласно отчету Европейской комиссии платформа X (бывший Twitter) является социальной сетью, обладающей наибольшим процентом публикаций с ложной или дезинформацией. Кроме того, пользователи, распространяющие российскую пропаганду, фейки и манипуляции имеют больше подписчиков чем те, которые этого не делают.



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Обсуждения

Ірина

сегодня, 12:00

як він вийшов у прокат у серпні 21 року, якщо "Фільм знімали у російській Твері у період з листопада 2022 року по квітень 2023." ???


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