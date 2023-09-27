Российский фильм попал в список самых худших в истории человечества

Российский пропагандистский фильм "Свидетель" вышел в прокат в августе 2021 года и потерпел невероятный провал. Фильм попал в худшие фильмы IMDb, которые когда-либо создавало человечество.

Российская лента "Свидетель" попала в список самых плохих фильмов IMDb. Фото из открытых источников

Сюжет фильма базируется вокруг бельгийского скрипача, попадающего сначала в Москву, а затем в Киев. Именно в Киеве виртуоз застает полномасштабное вторжение России, где по сюжету становится свидетелем "бесчеловечных преступлений украинских военных", основанных на российской пропаганде, манипуляциях и фейках.

Фильм снимали в российской Твери в период с ноября 2022 по апрель 2023. Российское Министерство культуры выделило на пропагандистскую ленту бюджет более чем в 200 млн, но фильм потерпел провал. "Свидетель" на внутреннем рынке собрал менее 7 млн рублей. Таким образом, в среднем на одном показе фильма было около 4 зрителей.

На международной платформе IMDb российский фильм "Свидетель" получил рейтинг 1.0 и таким образом попал в список самых худших в истории человечества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лента 2023 года "Барби" стала самым кассовым фильмом в 100-летней истории Warner Bros. Таким образом, фильм о приключениях барби побил рекорд 10-летней давности, принадлежавший последней части серии фильмов о Гарри Поттере.

Также "Комментарии" писали, что Европейский Союз назвал соцсеть, ставшую крупнейшим источником российской дезинформации. Согласно отчету Европейской комиссии платформа X (бывший Twitter) является социальной сетью, обладающей наибольшим процентом публикаций с ложной или дезинформацией. Кроме того, пользователи, распространяющие российскую пропаганду, фейки и манипуляции имеют больше подписчиков чем те, которые этого не делают.