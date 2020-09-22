Режиссер сериала HBO "Чернобыль" Юхан Ренк впервые посетил зону отчуждения

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Любовь Блажко
Режиссер известного сериала "Чернобыль" от НВО впервые приехал в Киев, а также побывал в Припяти на прошлой недели. Юхан Рейк стал создателем сериала, который показал реальную историю трагедии на Чернобыльской АЭС, передает издание segodnya.
Юхан Рейк и Алексей Бреус. Фото: segodnya
Эта картина для многих иностранцев стала настоящим открытием: они смогли в мелких деталях наблюдать за жизнью людей того времени. Режиссер впервые смог увидеть Припять своими глазами, и там же познакомился с оператором Чернобыльской станции Алексеем Бреусом.
Большинство сцен снимали в Литве, потому что там действует система кэш-рибейта, которая позволяет вернуть до 40 процентов потраченных денег. Такая система есть почти у всех странах Европы. Поэтому Юхан рассказал, что если бы в Украине было такое возможно, то съемки проходили бы именно на ее территории.
О своей первой поездке в Припять режиссер написал в своем Instagram, прикрепив к сообщению серию свежих фотографий. Он посетил пожарную часть, больницу, квартиру Дятлова и другие части города.
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