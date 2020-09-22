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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Режиссер сериала HBO "Чернобыль" Юхан Ренк впервые посетил зону отчуждения
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Режиссер сериала HBO "Чернобыль" Юхан Ренк впервые посетил зону отчуждения

На прошлых выходных он съездил в Припять

сегодня, 19:48
Автор:

Любовь Блажко

Режиссер известного сериала "Чернобыль" от НВО впервые приехал в Киев, а также побывал в Припяти на прошлой недели. Юхан Рейк стал создателем сериала, который показал реальную историю трагедии на Чернобыльской АЭС, передает издание segodnya.

Режиссер сериала HBO "Чернобыль" Юхан Ренк впервые посетил зону отчуждения

Юхан Рейк и Алексей Бреус. Фото: segodnya

Эта картина для многих иностранцев стала настоящим открытием: они смогли в мелких деталях наблюдать за жизнью людей того времени. Режиссер впервые смог увидеть Припять своими глазами, и там же познакомился с оператором Чернобыльской станции Алексеем Бреусом.

Большинство сцен снимали в Литве, потому что там действует система кэш-рибейта, которая позволяет вернуть до 40 процентов потраченных денег. Такая система есть почти у всех странах Европы. Поэтому Юхан рассказал, что если бы в Украине было такое возможно, то съемки проходили бы именно на ее территории. 

О своей первой поездке в Припять режиссер написал в своем Instagram, прикрепив к сообщению серию свежих фотографий. Он посетил пожарную часть, больницу, квартиру Дятлова и другие части города. 

"Квартира 39; Анатолия Дятлова. Злодей, козел отпущения, жертва. В конце концов, я оказался в ней, в полностью поглощенной растительностью Припяти.", - поделился он своими впечатлениями о поездке. 


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