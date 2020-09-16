"Мої думки тихі" покажут на престижном британском кинофестивале Raindance

Режиссером украинского фильма является Антонио Лукич, это его дебютная картина. Но несмотря на это, она уже успела завоевать множество наград и получить позитивный отклик от зрителей. Об этом пишет издание segodnya.

"Мої думки тихі". Фото: 5.ua

Главные роли исполнили Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Фильм украинского производства будет представлен на престижном британском кинофестивале Raindance. Однако создатели фильма не смогут посетить кинофестиваль лично из-за пандемии во всем мире.

Известно, что премьера фильма состоялась в рамках 54-го Карловарского международного кинофестиваля , где он получил специальный приз жюри. Картина затрагивает такие жизненные темы, как отношения родителей и детей. Главный герой живет обычной жизнью, сталкиваясь с трудностями как в профессиональном плане, так и в личном. Но однажды канадская компания предлагает ему сотрудничество: нужно, чтобы он записал звуки украинских птиц на Закарпатье (он работает звукорежиссером). Мама Вадима (Ирма Витовская) решает поехать вместе с ним, чтобы иметь возможность нормально поговорить с сыном. Но эта идея не очень нравится самому Вадиму, так как она постоянно отвлекает его от работы.





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