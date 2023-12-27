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Режиссер "Один дома" рассказал, как Трамп шантажом получил роль в фильме

Дональд Трамп шантажировал съемочную группу фильма "Один дома", чтобы попасть на экран.

сегодня, 17:35
Автор:
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Slava Kot
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Режиссер фильма "Один дома" Крис Коламбус объяснил, как Дональд Трамп смог получить эпизодическую роль в продолжении фильма. По его словам, американский бизнесмен прибег к шантажу съемочной группы.

Режиссер "Один дома" рассказал, как Трамп шантажом получил роль в фильме

Камео Дональда Трампа в фильме "Один дома 2"

После успеха фильма "Один дома" Крис Коламбус начал готовиться к продолжению, которое получило название "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Для фильма съемочной команде нужно было найти элитную гостиницу, в которой бы происходила часть сюжета истории. Выбор пал на гостиницу Plaza, которая тогда принадлежала Дональду Трампу.

Коламбус рассказал, что в таких случаях студия платит деньги, чтобы проводить съемки. Однако после уплаты гонорара Трамп поставил одно условие.

"Единственный способ, которым вы можете пользоваться Plaza, это если я снимусь в фильме", — пригрозил Дональд Трамп.

Крис Коламбус согласился на такие условия, однако не был уверен, оставит ли Трампа в ленте. Режиссер считал, что вырежет сцену с бизнесменом во время монтажа, но при предварительном просмотре ленты произошла неожиданность. Люди, увидевшие Трампа на экране, начали радоваться. В последствии, Коламбус сказал, что "это момент для зрителей" и оставил Трампа в фильме "Один дома".

Любопытно, что в 2021 году американцы массово призывали удалить навсегда сцену с Трампом в новогоднем фильме. Причиной этого стал штурм Капитолия, к которому призвал Трамп. Эту идею также поддержал главный актер "Один дома" Маколей Калкин, однако Крис Коламбус не согласился на это.

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Источник: https://www.insider.com/home-alone-30-anniversary-chris-columbus-trump-cameo-2020-11
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