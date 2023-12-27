Режиссер "Один дома" рассказал, как Трамп шантажом получил роль в фильме

Режиссер фильма "Один дома" Крис Коламбус объяснил, как Дональд Трамп смог получить эпизодическую роль в продолжении фильма. По его словам, американский бизнесмен прибег к шантажу съемочной группы.



Камео Дональда Трампа в фильме "Один дома 2"

После успеха фильма "Один дома" Крис Коламбус начал готовиться к продолжению, которое получило название "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Для фильма съемочной команде нужно было найти элитную гостиницу, в которой бы происходила часть сюжета истории. Выбор пал на гостиницу Plaza, которая тогда принадлежала Дональду Трампу.

Коламбус рассказал, что в таких случаях студия платит деньги, чтобы проводить съемки. Однако после уплаты гонорара Трамп поставил одно условие.

"Единственный способ, которым вы можете пользоваться Plaza, это если я снимусь в фильме", — пригрозил Дональд Трамп.

Крис Коламбус согласился на такие условия, однако не был уверен, оставит ли Трампа в ленте. Режиссер считал, что вырежет сцену с бизнесменом во время монтажа, но при предварительном просмотре ленты произошла неожиданность. Люди, увидевшие Трампа на экране, начали радоваться. В последствии, Коламбус сказал, что "это момент для зрителей" и оставил Трампа в фильме "Один дома".

Любопытно, что в 2021 году американцы массово призывали удалить навсегда сцену с Трампом в новогоднем фильме. Причиной этого стал штурм Капитолия, к которому призвал Трамп. Эту идею также поддержал главный актер "Один дома" Маколей Калкин, однако Крис Коламбус не согласился на это.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о 7 интересных фактах о фильме "Один дома", которые вы не знали.

Также "Комментарии" писали о 15 фильмах с увлекательным сюжетом, от которых невозможно оторваться.