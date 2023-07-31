Режиссер Грета Гервиг рассказала, будет ли продолжение у фильма «Барби»

Фильм "Барби" еще до начала премьеры привлек внимание киноманов. А в первые выходные лента заработала 162 млн. долларов, что стало рекордом среди фильмов, которые выходили после пандемии. Кроме того, такой показатель является самым кассовым в премьерные выходные за всю историю фильмов, снятых режиссерами женщинами.



Кадр из фильма "Барби"

Теперь режиссер фильма "Барби" Грети Гервиг рассказала, будет ли вторая часть истории. Во время интервью для издания NY Times Гервиг спросили, станет ли фильм "Барби" началом франшизы или это полная история, которая имеет окончательное завершение.

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Грета Гервиг призналась, что сейчас она не думает о продолжении фильма.

"На данный момент это все, что у меня есть. У меня такое чувство в конце каждого фильма, будто у меня никогда не будет другой идеи, и все, что я когда-нибудь хотела сделать, я сделала", — рассказала Гервиг.

Далее режиссер "Барби" отметила, что "не хотела бы разрушать чью-то мечту, но для меня в этот момент продолжение фильма абсолютно нулевое".

Несмотря на то, что Грета Гервиг исключила возможность продолжения истории о Барби, это не означает, что этого не может произойти. Главная актриса "Барби" Марго Робби отвечая на подобный вопрос о продолжении фильма не была так категорична, как Грета Гервиг.

"История может уйти в миллион разных направлений с этого момента", — отметила Марго Робби.

Марго Робби рассказала, что уже были переговоры о ее потенциальном участии в фильме Барби 2, однако ничего конкретного не обсуждалось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои фильма "Барби", будь они куклами.

Также "Комментарии" писали о фильме по мотивам популярной игры, получившим дату выхода. Он переполнен звездами Голливуда.