Ремейк фильма "Мистер и миссис Смит": известно, кто сыграет главные роли

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Вечканова Елена
Вскоре после объявления о желании снять ремейк культового сериала "Мистер и миссис Смит" стало известно, кому же достались главные роли. По информации Vogue.ua, влюбленную пару двух профессиональных киллеров сыграют Фиби Уоллер-Бридж и Дональд Гловер.
Фиби Воллер-Бридж и Дональд Гловер. Фото из открытых источников
Следует отметить, что это не будет первая встреча актеров на съемочной площадке. Раньше, в 2018 году, Уоллер-Бридж и Гловер сыграли роли в одной из частей известной франшизы "Звездные войны" — фильме о Хане Соло, в котором рассказывалась история легендарного персонажа.
Теперь же к звездам будет приковано невероятное внимание зрителей со всех уголков мира, ведь они попытаются воспроизвести фильм "Мистер и миссис Смит", из которого у многих началась любовь к паре Анджелины Джоли и Брэда Питта. Между прочим, в свое время "Бранджелина" (как называли пару преданные поклонники — ред.) именно во время съемок этой ленты влюбились друг в друга, а потом поженились.
Удастся ли Дональду и Фиби заставить зрителей поверить в их химию на экране, пока неизвестно. Впрочем точно знаем, кто будет заниматься производством сериала-ремейка. Эта нелегкая задача ляжет на плечи студии Amazon Prime Video. Сторонники историй-"долгоиграек" могут знать компанию благодаря таким громким проектам как "Благие знамения", "Пацаны", "Карнавал Роу" и другие.
Если вы не смотрели "Звездные войны", но вам интересно, где можно к выходу ремейка "Мистера и миссис Смит" взглянуть на его главных актеров, то следует присмотреться к нескольким проектам. Так, Фиби Уоллер-Бридж играла в фильмах "Прощай, Кристофер Робин", "Железная леди", сериалах "Убийство на пляже", а также была шоуранеркой проекта "Убивая Еву". На актерское мастерство Дональда Гловера можно посмотреть в фильмах "Человек-паук: Возвращение домой", "Марсианин", "Супер Майк". Также Гловер довольно популярным музыкальным исполнителем, в коллекции которого четыре студийных альбома и пять статуэток Грэмми.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что готовится перезапуск культового советского мультфильма "Ну, погоди!". Как будут выглядеть обновленные Заяц и Волк, можно узнать на нашем портале.
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