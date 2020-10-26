Готовится ремейк «Ну, погоди!»: как будут выглядеть Волк и Заяц

Легендарный мультфильм "Ну, погоди!" будет перезапущен в России. Уже известно, кто озвучит главных героев. Об этом говорится в сообщении киностудии "Союзмультфильм".

Так, в Facebook компания опубликовала изображение с обновленными главными героями.





Как рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская, создатели попытались найти баланс характерных черт Зайца и сохранить преемственность с классической версией. Например, тот же цвет глаз. Всего было создано три десятка вариаций образа. Заяц будет говорить голосом российского шоумена Дмитрия Хрусталева.

Образ Волка также тщательно подбирался. Художники проекта создали 50 вариаций. Попытались сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. А вот гардероб Волку частично поменяли. Кроме того, с сигаретой на экране героя больше не покажут. Озвучивать Волка будет актер и комик Гарик Харламов.

Еще в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.



Мультфильм выполнят в технике 3D.

Первую серию перезапуска анимационной ленты "Ну, погоди!" планируется презентовать уже зимой этого года. Всего готовят 52 серии. Аудиторией мультсериала определены дети 6-8 лет.

Напомним, Disney начнет предупреждать о контенте с расистским подтекстом в детских мультфильмах.

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